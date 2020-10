DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le couvre-feu et les nouvelles mesures contre le Covid-19 annoncées par le gouvernement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Sachez @Kymm queles restaurants pratiquant la livraison à domicile pourront poursuivre leur activité après 21 heures, a assuré le ministère de l'Economie au Parisien.

: Et en ce qui concerne la livraison de nourriture type pizza et autres ?

: Bonjour @Nanouko, les centres proposant des activités sportives ou culturelles, comme la danse, devront faire terminer leurs cours avant 21 heures, de façon à ce que les participants puissent avoir le temps de rentrer chez eux. "Nos cours de 20h30 sont supprimés, on ne maintient que les cours de 19h en les faisant finir à 20h15/20h30 maximum pour que ceux qui habitent loin puissent repartir", m'expliquait à l'instant un centre de danse parisien que j'ai contacté suite à votre question. Même son de cloche pour autre centre de danse de la capitale, qui m'indique que "les cours vont être raccourcis et que les plannings sont en train d'être refaits".

: Si une activité culturelle type cours de danse commence à 20h30 est-ce que l’on peut terminer son cours et rentrer chez soi après vers 22h30 ou bien le professeur doit-il changer son horaire s’il le peut annuler ce cours ? Merci de votre retour

: Bonjour @Koulma, cette "règle des 6" s'applique pendant toute la durée du couvre-feu, donc au moins quatre semaines mais très probablement six semaines, comme je l'explique plus bas dans ce direct. Mais sans doute faudra-t-il prendre l'habitude de limiter les regroupements à ce chiffre pendant encore quelques mois, que ce soit, indiquait Emmanuel Macron mercredi soir, dans "la sphère privée, chez soi ou dans la rue, hors membres d'un même foyer".

: Bonjour, la "règle des 6" est-elle aussi applicable pendant 4 (ou 6) semaines ? Merci pour votre réponse

: Bonjour @Benoît et bonjour @sem : le couvre-feu durera au moins "quatre semaines", a prévenu Emmanuel Macron. Mais il souhaite que le gouvernement se rende "au Parlement pour pouvoir essayer de le prolonger jusqu'au 1er décembre". Cette mesure durera donc probablement six semaines. "C'est le temps qui nous paraît utile", a encore dit le chef de l'Etat. L'objectif est de faire en sorte que "les 20 000 nouveaux cas par jour" reviennent à "3 000 cas, 5 000 cas par jour", et que les patients atteints du Covid-19 ne représentent plus que "10% à 15%" des places en réanimation, contre "32%" aujourd'hui.

: Quatre ou six semaines ?

: Bonjour FI, la durée du couvre-feu est annoncée pour 6 semaines sur le site du gouvernement, il me semblait que le PR avait annoncé 4 semaines, une info là-dessus ?

: Effectivement @David, le couvre-feu entrera en vigueur à partir de ce soir minuit, ce qui signifie que les restrictions de circulation prendront effet à partir de ce moment-là et jusqu'à 6 heures demain matin. Demain soir, les horaires du couvre-feu annoncé par Emmanuel Macron pour les quatre prochaines semaines prendront effet : il faudra être chez soi à 21 heures et ne pas sortir jusqu'à 6 heures le lendemain, sauf exceptions.

: Bonjour l'équipe de france info. Tous les médias parlent d'une entrée en vigueur du couvre-feu à 00h00 ce soir, est-ce que cela implique que l'on n'aura plus le droit de circuler dès ce soir 00h00 ?! Merci d'avance #couvre-feu

: Bonjour . Lors de la conférence de presse du gouvernement, il a été dit que les personnes qui accompagnent celles qui partent ou arrivent par le train ou l'avion en dehors des horaires 21 heures-6 heures pourront justifier leur sortie du couvre-feu. Un conseil tout de même, demandez à votre femme de vous envoyer une photo de son billet d'avion.

: Mon épouse revient d'un voyage à l'étranger pendant la période de couvre-feu, son arrivée à l'aéroport de Montpellier étant prévue vers 22 heures. Est-ce que j'ai le droit d'aller la chercher en voiture ou doit-elle prendre impérativement un taxi ?

: Ne vous inquitez pas @Vero. Votre billet d'avion vaut dérogation. Il suffit de le présenter et d'expliquer, selon la destination, l'heure à laquelle il faut se présenter pour l'enregistrement.

: Bonjour ! Merci FI pour votre travail patient, bienveillant et utile ! Une question : quand on a un vol à 8 heures et qu'il faut être trois heures à l'avance à l'aéroport comment fait-on ?

: Bonjour @Lu, comme l'indique le site du gouvernement, "les rassemblements de personnes sont restreints à 6 personnes, dans l'espace public comme dans les espaces privés". Cette "règle des 6" vaut donc pour tout type de regroupement, comme nous l'expliquons dans cet article.

: Bonjour. Est-ce que la limitation des 6 personnes concerne aussi les rassemblements dans l'espace public ? Merci à vous

: Bonjour @filou, l'attestation dérogatoire permettant de se déplacer entre 21 heures et 6 heures du matin n'a pas encore été mise en ligne. Elle devrait être publiée dans la journée sur le site du gouvernement. Comme pendant le confinement, elle pourra aussi être téléchargée sur votre téléphone, même s'il sera toujours possible de continuer à écrire le motif du déplacement sur papier libre.

: # Bonjour FI, où peut-on trouver l'autorisation de déplacement ?

: Bonjour cher @Bonjour, le couvre-feu est imposé dans tous les départements de l'Ile-de-France, y compris donc la grande couronne, comme l'indique le gouvernement sur son site. La Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise sont donc concernés.

: La grande couronne est-elle concernée par le couvre-feu ? (Sur le site du gouvernement il est dit que non). Merci par avance