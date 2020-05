DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le déconfinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour @Mathilde. Non, la limite des 100 km n'est pas encore levée ! Elle reste applicable jusqu'à lundi inclus et des contrôles routiers sont toujours mis en place, a rappelé Christophe Castaner, ce matin, sur RTL.

: Bonjour, Est ce que la limite des 100km pour les déplacements est déjà levée ou seulement à partir du 2 juin ?Merci

: Bonjour @Audrey, en ce qui concerne les déplacements de la métropole vers les territoires Outre-mer, le gouvernement a dit vouloir "une ouverture plus large des vols pour les vacances, essentiel pour ces territoires". Les déplacements seront toutefois soumis à des mesures de contrôles "très strictes" a indiqué Edouard Philippe, avec quatorzaine à l’arrivée. Il a toutefois précisé vouloir "expérimenter une nouvelle forme de quatorzaine dans certains territoires, avec un test qui sera réalisé au bout de sept jours", et pourra conduire s’il est négatif "à adapter les contraintes" de cette quatorzaine. Comme vous le voyez, les conditions de déplacements sur ces territoires sont mouvantes et très dépendantes de la situation sanitaire de chacun.













: Bonjour, je souhaite partir en vacances 10 jours en Guadeloupe en juillet. Est-ce possible ? Si oui, devrais-je respecter une quarantaine ?Merci pour vos éclaircissements.

: Bonjour @Manu, le Premier ministre a indiqué que les personnes vulnérables qui travaillent doivent continuer à télétravailler et, quand ce n'est pas possible, "elles continueront à être rémunérées au titre du chômage partiel". Ces personnes ne doivent donc pas retourner travailler en présentiel.

: Qu'en est il des personnes dites "fragiles" ou "à risque" ? Poursuite du télétravail conseillée ou tout va bien dans le meilleur des mondes ? 🤔😉

: Bonjour @Déménageur. Oui, je vous le confirme, la trêve hivernale a été pour le moment prolongée jusqu’au 10 juillet par le gouvernement. Le président de la confédération nationale du logement demande même que celle-ci soit prolongée “jusqu’au 31 octobre”. Cela signifierait l’impossibilité des expulsions jusqu’au 31 mars 2021 puisque la trêve hivernale débute chaque année le 1er novembre.

: Bonjour. Je pense que la trêve hivernale est prolongée jusqu’en juillet. Pouvez-vous le confirmer ? Merci.

: Bonjour @ClairGa et @Gassendi, pour l'instant, l'attestation employeur aux heures de pointe reste obligatoire dans les transports en commun d'Ile-de-France. Mais on ne sait pas ce qu'il en sera pour les semaines à venir. "Si on maintient la distanciation physique, il faudra maintenir l'attestation", a simplement déclaré hier soir la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, rapporte Le Parisien. Il faudra attendre pour en savoir plus. Pour l'heure, les usagers franciliens sont incités à privilégier le télétravail et à éviter les heures de pointe jusqu'à nouvel ordre.

: Bonjour, est ce que l'attestation de travail aux heures de pointe sur le réseau RATP est toujours d'actualité a partir du 2 juin ?

: Bonjour, est-ce que l’attestation de déplacement professionnel en transport public collectif en IDF est toujours obligatoire pour circuler en heures de pointes ? Merci

: Bonjour @FloFlo, Edouard Philippe a annoncé hier que les rassemblements dans les lieux publics continuaient à être limités à dix personnes. Mais dans les lieux privés, il n'y a aucune restriction officielle. Rien ne vous empêche d'organiser cette fête mais c'est à vous de prendre vos responsabilités pour limiter les contacts et il est certain qu'avec 50 personnes, les gestes barrières risquent d'être compliqués à appliquer.

: Bonjour FI. Nous avions prévu une fête dans notre jardin, avec environ 50 personnes, dernier weekend de juin ou premier de juillet. Tout avait été mis en suspend mais suite aux annonces du premier ministre hier, est-ce que l'on peut imaginer relancer les invitations ?🤞🏻

: Bonjour à tous ! Je vous retrouve avec grand plaisir en ce lendemain d'annonces gouvernementales sur la phase deux du déconfinement pour répondre à toutes vos questions via le hashtag . C'est parti !

: Bonjour @KChupito. "Nous appliquerons la réciprocité" si jamais certains pays imposaient des quatorzaines aux Français, a précisé Edouard Philippe hier. Or, le gouvernement britannique a annoncé la mise en œuvre d’une mesure de quarantaine pour les voyageurs en provenance de l’étranger, y compris la France, à compter du 8 juin. Cette règle perdure dans les deux sens pour le moment.

: Bonjour, d'après les annonces faites hier, il sera possible de se déplacer en Europe sans jours de quatorzaine lors du retour en France à partir du 15 juin. Est-ce la même règle pour un voyage en Angleterre ?

: Bonjour. Non, les dates des vacances scolaires restent inchangées pour cet été. Elles débutent donc officiellement le samedi 4 juillet pour les élèves de toutes les zones.

: Bonjour FI. Est-il vrai que les vacances scolaires vont commencer plus tard mi juillet ? Et merci pour tout votre travail et vos réponses

: Bonjour @Emma17 et merci ! "Le port du masque sera rendu obligatoire pour l'ensemble du personnel en salle et en cuisine et pour les clients lorsqu'ils se déplacent", a indiqué le Premier ministre, hier. Concrètement, le syndicat GNI-HCR précise que la protection pourra donc être enlevée le temps d'un verre ou d'un repas. Mais le masque devra être porté lors de l'entrée dans l'établissement, en allant aux toilettes ou au moment d'aller payer l'addition.

: Bonjour et bravo pour votre travail, (j’étais déjà fidèle avant le covid, maintenant je suis accro!!) Pourriez vous me dire si le port du masque par le personnel de service ( et par les clients pour les déplacements) sera obligatoire dans tous les cafés restaurants ou seulement pour ceux de la zone orange? Un article de vos confrères lu par ailleurs me fait douter... merci pour votre réponse et très belle journée à tous.

: Bonjour @Vincent. De la musique, il pourrait y en avoir un peu le 21 juin... mais pas comme d'habitude. Vous pouvez oublier les grands concerts extérieurs serrés comme des sardines. "Bien évidemment nous ne ferons pas la fête de la musique comme d'habitude", a indiqué le ministre de la Culture, Frank Riester. Dans tous les cas, vous pourrez toujours regarder la soirée musicale sur France 2 ! ;-)

: Bonjour. La fête de la musique aura t-elle lieu cette année ? Le premier ministre n'a pas été très clair.. Merci de votre reponse

: Bonjour @Fanfinetta. Non, à partir du 2 juin, il n'existera plus aucune restriction de déplacement individuel sur l'ensemble du territoire métropolitain. Vous pouvez donc vous rendre dans un département orange sans problème (et sans attestation). Par contre, en raison de la circulation du virus dans les régions orange, d'autres restrictions existeront toujours (pas de réouverture immédiate des lycées, des restaurants en intérieur...)

: Bonjour FI, merci de prendre ma question !!! Actuellement en zone verte depuis le début de l’année, je dois retourner en IdF (zone orange) où j’ai ma résidence principale. Le premier ministre parle de surveillance particulière pour les départements orange. Comment interprétez-vous cela ?? Impossibilité de repasser de l’orange au vert ??? Merci pour votre réponse et félicitations pour votre travail !!