DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le déconfinement

#CORONAVIRUS Le président de l'Assemblée nationale et son homologue allemand appellent aujourd'hui à une réouverture le plus vite possible des frontières entre pays européens. "La France et l'Allemagne doivent œuvrer en faveur du rétablissement immédiat de la libre circulation au sein de l'espace Schengen lorsque les conditions seront remplies", soulignent Richard Ferrand et Wolfgang Schäuble dans une déclaration commune obtenue par l'AFP.