DIRECT. #OnVousRepond : posez vos questions sur le coronavirus et le déconfinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour @Julie26. En réalité, le terme "distanciation sociale", beaucoup utilisé au début de la crise, n'était pas adéquat, car il est bien sûr souhaitable de garder un lien avec sa famille et ses amis même sans les côtoyer physiquement. On parle donc plus volontiers de "distanciation physique".

: Bonjour Franceinfo,Un grand bravo aux journalistes de Franceinfo pour le travail formidable que vous faites.Je réitère ma question depuis quelques jours : quelle est la différence entre distanciation sociale et distanciation physique ?J'espère que vous aurez le temps de me répondre. Merci d'avance et bonne journée.

: Bonjour Le décès d'un proche fait partie des motifs impérieux acceptés pour justifier un déplacement autorisé au-delà de 100 km. En revanche, n'oubliez pas que les obsèques doivent se tenir dans la limite de 20 personnes, en gardant ses distances et en respectant les mesures barrières.

: J'habite dans le grand Est, ma marraine est decedée dans les bouches du Rhone. Puis je me deplacer avec mon épouse pour assister à son enterrement qui a lieu mercredi 20/05/20. MERCI Jean Marc R.

: En réalité, c'est l'agent verbalisateur qui va apprécier au cas par cas la réalité du motif impérieux. Un petit conseil : n'hésitez pas à contacter les services de police ou de gendarmerie de vos lieux de départ et de destination afin de leur expliquer la situation et les prévenir de votre déplacement.

: Bonjour @Guirec et merci pour votre message. Comme nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprise, la définition juridique du "motif impérieux" est plutôt floue. Je retranscris ici la réponse que nous avait faite fin avril la plateforme de chat de la police nationale à propos du motif impérieux familial : "Il s'agit d'autoriser des déplacements dont la nécessité ne saurait être remise en cause (blessures d'un proche, accompagnement d'une personne vulnérable ou non autonome, décès, maison en péril…)".

: Bonjour, énième tentative dans la joie et la bonne humeur, merci pour votre travail : accompagner une amie proche qui a quitté son domicile et les violences de son mari constitue-t-il à votre avis un motif impérieux permettant de faire plus de 100 km ?

: Bonjour Louis, et on commence par une question de @Guirec, à propos des dérogations à la règle des 100 km.

: Ilan Caro me rejoint dans ce direct pour répondre à vos questions. Bonjour Ilan !