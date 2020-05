DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le déconfinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Les auto-écoles ont à nouveau le droit d'ouvrir depuis ce matin, @Mateo ! Vous en apprendrez plus ici.

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS J'étais censé replanifier ma conduite aujourd'hui. Quand est il de la réouverture des auto-écoles ?

: Bonjour à toutes et à tous ! Vous pouvez me poser vos questions sur le déconfinement et le coronavirus, avec le mot-dièse #OnVousRépond. N'hésitez pas à consulter notre article sur les questions les plus fréquentes sur le déconfinement et celui sur les questions récurrentes sur les déplacements à plus de 100 km. Qui sait, votre question s'y trouve peut-être déjà !

: Tout à fait, cher @diabeto. Pour les personnes à très haut risque de développer une forme grave de Covid-19 du fait de leur état de santé, la délivrance de masques se fait sur prescription médicale et sur présentation de leur carte Vitale. En pharmacie donc.

: Personne à haut risque, diabétique insulino dépendant, est il vrai qu'avec une ordonnance, j'ai droit à des masques remboursés avec présentation de la carte vitale. merci cdt

: Bonjour @Arlette. Le président du réseau d’écoles de conduites ECF, Bruno Garancher, était interrogé par franceinfo ce matin. A aucun moment, il ne mentionne de distinction entre les zones dites "vertes" et "rouges".

: Bonjour FI,Réouverture des auto-écoles... même en zone rouge ? Merci

: Bonjour @Louise. Une facture de téléphone, d'électricité, de gaz ou d'eau, une quittance de loyer ou encore un avis d'imposition ou de taxe d'habitation constituent des justificatifs de domicile. Dans votre cas, il vous faut demander à vos parents de vous fournir une attestation d'hébergement, ce qui remplacera ces documents.

: Bonjour FranceInfo. Je vis chez mes parents, je n'ai donc pas de justificatif de domicile à mon nom propre. Est-ce que ma carte d'identité et mon permis de conduire (où figure leur adresse) sont suffisants pour prouver que je ne suis pas à plus de 100km de chez moi ?

: Bonjour @David et bonne journée à vous. Seuls les diplomates, les personnels de santé ou les travailleurs frontaliers peuvent se rendre dans un autre pays de l'espace européen. Tous les autres devront justifier d'un motif impérieux. Or, ce n'est pas le cas d'un rendez-vous chez le tailleur. Peut-être pouvez-vous tenter de le repousser ? Le 7 mai, le ministre de l'Intérieur a annoncé que les restrictions aux frontières de la France avec les pays de l'espace européen seront "prolongées jusqu'au 15 juin au moins".

: Bonjour FI. Peut être pourrez vous me répondre. J'habite à la frontière avec l'Italie et j'aimerais me rendre chez un tailleur à Turin. Je reste dans la limite des 100km mais côté italien je ne trouve pas d'information sur la possibilité de circuler. Merci pour votre aide.