DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le déconfinement

: #CORONAVIRUS Il est 11h, donc je vous dis plutôt bonjour @Emma ! Si vous n'habitez pas en ce moment dans votre résidence principale, et que vous n'avez pas de justificatif de domicile à votre nom pour cette résidence, sachez qu'il vous faut demander une attestation d'hébergement à la personne qui vous loge, que vous pourrez présenter en cas de contrôle. Ce document doit indiquer son identité et la vôtre.

: #CORONAVIRUS Bonsoir ! J'ai une question sur la limitation des 100km. Je suis partie le 16 mars dernier me confiner dans ma famille à 200km de ma résidence principale, au moment oú cela était autorisé. Que se passe t il maintenant si je me fais contrôler près de mon lieu de confinement, qui est au delà des 100km de ma résidence principale ?

: #CORONAVIRUS Depuis, les scientifiques se sont aperçus que les personnes infectées au Covid-19 ne développaient pas forcément toutes des anticorps, ou en tout cas pas immédiatement. Et la durée de vie de ces anticorps est pour l'instant inconnue. Hier, les responsables de l'OMS ont donc martelé qu'un retour à la normale ne pouvait pas, en l'état actuel des connaissances épidémiologiques, se fonder sur une hypothétique "immunité collective". Le Royaume-Uni, qui avait misé sur cette stratégie au début de la crise, en est d'ailleurs revenu. Pour être collectivement protégés, il faudra donc peut-être davantage compter sur la piste des vaccins , encore à l'étude.





: #CORONAVIRUS Bonjour @lebenêt, et merci pour cette réflexion intéressante. Au début de la pandémie de coronavirus, l'immunité de groupe – c'est-à-dire le fait qu'une proportion suffisante d'individus immunisés (estimée à environ 60% de la population) empêche la circulation du virus – a été présentée comme l'un des moyens de combattre l'épidémie. Elle a par exemple été adoptée par la Suède, qui n'a pas mis en place de confinement .



: #CORONAVIRUS Visiblement, vous préférez répondre à des questions sur le déconfinement mais j'insiste.J'ai lu à de nombreuses reprises que nous n'avions aucune certitude sur l'immunité individuelle au Covid 19 et sur son éventuelle durée.Dans le même temps, j'ai lu plusieurs fois que l'immunité collective (au moins 70% de la population ayant été contaminée) pourrait être une solution contre le coronavirus.Ces informations ne sont-elles pas incompatibles? Comment envisager une immunité collective si nous ne sommes même pas sûrs de l'immunité individuelle ?

: #CORONAVIRUS Bonjour , c'est moi qui vous réponds ! Les autorités de santé ont indiqué fin mars que les anti-inflammatoires non stéroïdiens pouvaient être un facteur d'aggravation de l'infection, et ont donc incité à ne pas les utiliser en cas de symptômes du Covid-19. A la place, il est préférable de prendre du paracétamol, dans la limite d'un gramme par prise (espacée au minimum de 4 heures), et de 3 g par jour. En cas de doute ou de question, adressez-vous à votre médecin !



: #CORONAVIRUS Bonjour Marie Adelaide et merci d’abord pour votre travail. Au début du confinement, il a beaucoup été question des anti-inflammatoires qu’il ne faudrait plus prendre... qu’en est-il aujourd’hui ? J’en aurais besoin pour une lombalgie. Merci encore!

: #CORONAVIRUS Bonjour @Olivia33 et merci pour votre question ! Au début de l'épidémie, le gouvernement a parlé de "distanciation sociale", évoquant les gestes barrières à respecter (notamment une distance d'un mètre) lorsqu'on est en présence d'autres personnes. Depuis fin avril, Edouard Philippe préfère parler de "distanciation physique". Comme l'explique cet article de The Conversation, il s'agit de la formule recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour montrer que si la distanciation physique est impérative pour affronter l’épidémie, il faut néanmoins maintenir nos liens sociaux.

: #CORONAVIRUS Y a t il une différence de sens entre distanciation sociale et distanciation physique?

: Bonjour @Yann88. En effet, il n'y a aucun problème pour changer de département à condition de rester dans la limite des 100 km (par exemple, si vous vivez à Paris, un tout petit département, vous pouvez sans attestation vous rendre en Seine-Saint-Denis, et inversement). En revanche, si vous ne changez pas de département, vous pouvez tout à fait faire plus de 100 km (si vous vivez dans un grand département, comme la Gironde, par exemple), tant que vous restez dans ses frontières. J'ai relu l'entrée de mon collègue, et c'est bien ce qu'il explique.

: J'ai lu hier soir la réponse a une des dernière question de votre collègue qui me semble fausse. Mr Castaner a bien précisé qu'on pouvait se rendre ou changer de département vert ou rouge dans la limite d'un rayon de 100km. Il n y a pas de frontières départementales. Je dois me rendre dans ma famille ce week end à moins de 100km mais en changeant de département. Je ne vois pas ou est le problème. La personne qui voulait aller de Haute Savoie en Savoie, faisant 45 km a parfaitement le droit je pense. Merci de lui confirmer et de lui rectifier votre réponse. Très bonne journée à vous.