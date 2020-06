DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le déconfinement du mercredi 3 juin

Ce qu'il faut savoir

Les terrasses des cafés se remplissent sous le soleil de mai. La France est désormais dans la deuxième phase de son déconfinement et l'activité frémit en attendant des jours meilleurs. L'épidémie de Covid-19 a causé la mort d'au moins 28 940 personnes dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, selon le dernier relevé de Santé publique France, mais le nombre de patients en réanimation continue lentement de diminuer (1 253 contre 1 302 lundi).

La Corse accessible par les airs. Les Français peuvent désormais prendre l'avion vers la Corse même sans raison impérieuse, après une modification du décret sur les restrictions de déplacement publiée au Journal officiel.

Un plan pour les petits commerces le mois prochain. "Le président de la République souhaite que nous travaillions sur un plan pour le petit commerce, l'artisanat et les indépendants", a annoncé sur France Inter la secrétaire d'Etat à l'Economie Agnès Pannier-Runacher. Celui-ci devrait prêt début juillet.

Les réservations en hausse pour les vacances d'été. Les Français prennent de plus en plus de commandes pour des séjours estivaux. Quelque 75% des 8 000 campings doivent rouvrir cette semaine et "depuis jeudi, on a triplé le nombre de réservations en rythme journalier", précise juge Nicolas Dayot, président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air.

Les dons de congés aux soignants sur les rails. L'Assemblée nationale a voté mardi soir une proposition de loi LREM permettant aux salariés de "donner" des congés sous forme de chèques vacances aux soignants. Ce texte n'est pas encore adopté.