DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

: Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de passer cette journée avec vous et ma collègue Margaux Duguet, dans ce live. Je répondrai à vos questions sur le coronavirus et le déconfinement. C'est parti !

: Bonjour @luciane, @drôles de nom et @"merci d'avance, j'ai déjà répondu à cette question plus tôt dans la matinée, mais je vous remets la réponse qui est toute simple : on parle de "Ségur de la santé" en référence au nom de l'avenue où se situe l'une des entrées du ministère de la Santé d'Olivier Véran. Le nom de "Ségur" a été choisi sur le même modèle que le fameux "Grenelle". Ce dernier est devenu au fil du temps synonyme d'une grande concertation sur un sujet donné, grâce aux négociations qui se sont tenues au ministère du Travail, rue de Grenelle, à Paris, et qui ont permis de mettre fin aux événements de Mai-68. Vous trouverez les principaux chantiers qui attendent Olivier Véran ici.

: Bonjour FI. D'où viennent les nom Grenelle, Segur... et qu'elles sont leur différentes significations? Merci

: Pourquoi parle t-il de Grenelle, de Segur ?C'est quoi un Grenelle, un Segur, la différence entre les 2 ?Vous me seriez très agréable, à moi et aux autres, qui n'osent pas demander,,Merci France Info de soigner mon inculture !

: Bonjour. Que signifie "Ségur", quand on parle de Ségur de la santé, SVP ? Merci.

: Question qui peut sembler idiote, mais pourquoi dit-on "Ségur" de la santé ?? C'est bien la premiére fois que j'entends ce mot ... Merci