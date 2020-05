DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour @Elisyl. Tout dépend de la nature de votre voyage. S'il s'agit d'un vol sec, rien n'oblige l'agence à vous rembourser. En revanche, si vous avez acheté un voyage sous forme de forfait vol + hébergement, vous avez droit à un remboursement "si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination" (article L211-14 du code de la consommation). En raison de la crise du coronavirus, les agences de voyage sont autorisées à vous verser un avoir plutôt qu'un remboursement.

: Mon voyage en Martinique est maintenu, cependant en raison du coronavirus les conditions de voyage aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'au jour de la réservation et je souhaiterais reporter mon voyage. L'agence de voyage refuse de me faire un avoir à utiliser dans les 18 mois. A t'elle le droit ?

: Bonjour . Le ministère des Affaires étrangères recommande d'éviter les déplacements intra-européens, même pour revenir sur le territoire national, mais rendre visite à votre mère mourante est bien sûr une raison justifiant un tel déplacement. Il vous faut pour cela remplir deux documents : une attestation de déplacement international dérogatoire vers la France métropolitaine et une déclaration de déplacement si le trajet entre le lieu d'arrivée en France et votre destination finale sont distants de plus de 100 km.

: Bonjour, j'habite en Espagne et ma mère (en Bretagne) est mourante, puis-je aller la voir ?

: Bonjour ! Vous êtes très nombreux à nous poser cette question. Voici ce que nous a répondu la police nationale via sa plateforme de chat : "S'il s'agit de l'achat d'un véhicule vous permettant d'aller au travail ou de faire des achats de première nécessité, vous pouvez aller le chercher." Attention, : vous devez vous munir de la déclaration de déplacement dérogatoire en cochant "motifs familiaux impérieux". Gardez également sur vous votre bon de commande pour attester de la situation en cas de contrôle.

: Bonjour, ce matin vous avez parlé d'aller chercher sa voiture chez un concessionnaire à plus de 100 kms avec une attestation première nécessité. Je viens de contacter ma préfecture qui m'a dit que ce type de déplacement ne fait pas partie des motifs impérieux. Qu'en est il ? sur l'attestion à plus de 100 kms ne figure pas première necessité. Merci pour votre réponse.

: Bonjour,J’ai acheté une voiture à un particulier.J’habite à Angers et je dois aller la chercher à LyonPuis-je m’y rendre sans attestation ?Merci

: Puis je aller chercher un véhicule (voiture) que j'ai commandé chez un professionnel avant le confinement, et qui se situe à plus de 100km ? Je suis dans le 33 et mon véhicule neuf se trouve dans le 62

: Bonjour . Il est étonnant que vous ayez reçu une telle convocation, car les regroupements de plus de dix personnes sont proscrits. A priori, la participation à une AG de copropriété ne fait pas partie des motifs impérieux, car vous avez la possibilité de donner un pouvoir à quelqu'un d'autre. Votre syndic peut aussi recourir à une réunion par visioconférence, ou bien la reporter à une date allant jusqu'à huit mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, comme l'indique l'ordonnance du 22 avril.

: Bonjour,Peut-on assister à une assemblée générale de copropriété d'une résidence située à plus de 100 km de son domicile après avoir reçu une convocation de son syndic.Merci.

: Bonjour Louis et merci de m'accueillir dans ce live ! On commence avec cette question sur la possibilité ou non de se rendre à une AG de copropriété.

: Ilan Caro me rejoint dans ce direct pour tenter de répondre à vos questions (toujours nombreuses). Bonjour Ilan !