DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Et hop, un nouveau point sur l'actualité.



• #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Une deuxième vague d'écoliers reprend aujourd'hui le chemin de l'école. C'est le cas notamment en Ile-de-France, région très touchée par l'épidémie de coronavirus. Suivez cette reprise dans notre direct. Qui sont les élèves concernés ? Voici l'article de notre journaliste Benoît Jourdain.

• #CORONAVIRUS Il est "inacceptable" que Sanofi serve en premier les Etats-Unis, s'indigne Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Le groupe pharmaceutique français Sanofi se retrouve au cœur d'une polémique après les déclarations d'un de ses dirigeants, qui assure que les Etats-Unis seront prioritaires pour la fourniture d'un éventuel vaccin.



• #CORONAVIRUS Le bilan en France dépasse les 27 000 morts, après le dernier rapport de la DGS qui dénombre 83 morts supplémentaires en 24 heures. On vous explique ici comment bien lire ces chiffres et ici pourquoi il n'est pas forcément pertinent de comparer les taux de mortalité entre les pays.



• #CORONAVIRUS En absence d'eau et de savon, gels et solutions hydroalcooliques sont recommandés pour limiter les risques de contagion. Mais derrière cette appellation, on trouve tout et n'importe quoi. Nos journalistes ont enquêté pour vous aider à faire le tri entre gels efficaces et inactifs contre le Covid-19.