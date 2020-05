DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour . L'Afnor recommande de procéder au séchage complet du masque dans les deux heures qui suivent le lavage, comme nous l'expliquons dans cet article. L'utilisation du sèche-linge est ainsi plus rapide qu'un séchage à l'air libre. Notez toutefois qu'il s'agit de conseils, à adapter selon vos moyens. Je constate par ailleurs que l'Afnor a mis à jour son guide pratique et que l'utilisation du sèche-cheveux n'est plus recommandée à cause de "la mauvaise maîtrise de température de chaque point du masque et à une possible dégradation de la matière filtrante si celle-ci est thermosensible".

: Pourquoi l'AFNOR recommande le séchage ( après lavage) dans un sèche-linge ou avec un sèche-cheveux plutôt qu’ à l’air libre en plein soleil, la source d’energie la plus naturelle et écologique ?

: Bonjour @Assistante Réalisateur en péril. Le président commencera sa réunion avec des figures du secteur culturel à 10h30 ce matin. Cette réunion en visioconférence est prévue pour durer deux heures, il faut donc s'attendre à une prise de parole d'Emmanuel Macron à la mi-journée, entre midi et treize heures.

: Bonjour Jean-Loup,Savez-vous vers quelle heure il est prévu qu’Emmanuel Macron s’exprime au sujet de la culture ? J’ai lu « dans la matinée », en savez-vous plus ? J’attends ses mesures avec impatience, faisant partie de ces personnes au régime spécial qu’est l’intermittence du spectacle ! Je vous remercie pour votre travail au passage, heureusement que vous êtes là !Bonne journée

: Bonjour à toutes et tous. Je serai avec vous tout au long de cette journée (ensoleillée, pour ma part) pour répondre à vos questions sur le coronavirus et le (dé)confinement. C'est parti !

: Bonjour @Camille, l'audition de Jean Castex, le coordonnateur national à la stratégie de déconfinement du gouvernement, est en cours à l'heure où nous parlons, devant la commission des lois du Sénat. Vous pouvez la suivre en direct à cette adresse.



: Il est possible de suivre l'audition du coordonnateur national à la stratégie de déconfinement, Jean Castex ?

: Vous êtes nombreux à m'interroger sur les différentes façons de nettoyer son masque : à la main ? A la vapeur ? Et comment le faire sécher ? De façon générale, le masque en tissu doit être lavé à chaque fois qu'il a été utilisé, sachant que cette utilisation ne doit pas dépasser une durée de quatre heures. On répond à vos questions en infographies par ici.







: Bonjour. Une dictée à la télé aujourd'hui ?

: En attendant que les études en cours nous permettent d'en savoir plus sur la façon dont le virus se comporte avec les enfants, il n'y a donc aucune raison de ne pas leur appliquer les mêmes règles sanitaires : distanciation sociale, gestes barrières et, lorsqu'ils ne sont pas trop jeunes, port du masque dans les transports en commun.

: Par ailleurs, le Conseil scientifique qui conseille le gouvernement en matière sanitaire a, pour sa part, recommandé de laisser les écoles fermées jusqu'en septembre. Il avait estimé que "le risque de transmission est important dans les (...) écoles et les universités, avec des mesures barrières particulièrement difficiles à mettre en œuvre chez les plus jeunes." Le gouvernement n'a pas suivi cet avis.

: Attention cependant : s'ils sont moins touchés et développent plus rarement des formes graves de la maladie, les enfants peuvent très bien être porteurs, asymptomatiques ou non, du Covid-19. Les précautions prises dans les écoles permettent donc de protéger les personnels au contact des enfants, mais aussi les parents eux-mêmes. "Même si on pense que les enfants ne sont pas de grands contaminateurs, les arrivées et les sorties d'école sont des moments de rencontres entre adultes. C'est peut-être ça qui joue un rôle dans l'épidémie bien plus que les enfants eux-mêmes", a expliqué l'infectiologue Robert Cohen à franceinfo.

: "C'est laisser les enfants chez eux qui leur ferait courir un risque supplémentaire", va jusqu'à déclarer Jean-Paul Stahl. "J'aurais des enfants à mettre en classe, je les mettrais", a-t-il assuré à franceinfo. Le risque pour les enfants "est extrêmement faible (...). Plus ils sont petits, moins ils transmettent" le virus, a également indiqué l'infectiologue.

: Bonjour @Lapin26Semaineet merci pour cette très bonne question. Il semble, en effet, que les enfants développent beaucoup moins souvent de formes graves de la maladie. Jean-Paul Stahl, professeur de maladies infectieuses et tropicales au CHU de Grenoble, interrogé par franceinfo ce matin, se veut rassurant sur la reprise des cours. Selon lui, les études scientifiques "montrent que les enfants sont très peu contaminés, de l'ordre de trois à sept fois moins que les adultes" et ajoute que "plus de 90% des enfants qui ont été contaminés par le virus l'ont été dans le milieu familial".

: Bonjour Jean-Loup, pourquoi tout ce cirque dans les écoles alors que les enfants ne sont pas touchés par le virus ?

: Je vous invite surtout à consulter cet article de la rédaction qui traite de la surmortalité en France depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire du nombre de décès supplémentaires en France par rapport à une période normale. Entre le 1er mars et le 6 avril 2020, au total, 76 246 décès ont été enregistrés en France, soit 20% de plus qu'en 2019 sur la même période.

: Bonjour @mercredi ! La grippe saisonnière a fait, en France, 8 100 morts pour la saison 2018-2019. Selon Santé publique France, la létalité (le nombre de morts par rapport à la population infectée) de la grippe saisonnière est de 0,2 à 0,5%. La létalité du Covid-19 est largement supérieure, en général estimée au-dessus de 3,5 %.

: Bonjour Jean-Loup ! Le jour se lève avec, au 1er plan, une tasse de café et Nina Simone dans les oreilles. Merci à vous. Pas de polémique dans ma question mais une grande curiosité au vu des chiffres du matin : avez-vous ceux de la grippe saisonnière sur une année, de façon à disposer d'un élément de comparaison ?

: Bonjour @Maurin Rachet. Malheureusement pour vos amis et vous, la pratique des sports collectifs reste interdite, tout comme celle des sports pratiqués en salle. Pas de football, donc, avant le début du mois de juin et l'annonce éventuelle d'une nouvelle phase de déconfinement.

: Bonjour, à la fin du confinement le 11 mai, est-ce que je pourrai aller faire un match de football avec des amis ? Merci pour votre réponse.