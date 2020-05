DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour @allezplusque7jours et @Charlotte. Je comprends votre impatience de revoir votre famille et vos amis. Cela sera possible à une condition : maximum 10 personnes autour de la table ! Malgré la levée du confinement, le respect des gestes barrières reste de mise. C'est même l'une des conditions d'un déconfinement réussi. Evitez donc les embrassades.

: Bonjour Je souhaiterais avoir une précision concernant les rassemblements de 10 personnes dans le cadre privé ? Faut-il respecter les gestes barrières durant ces rassemblements chez soi, lors d'un dîner ou apéro entre amis ou famille par exemple ? Merci beaucoup !

: Bonjour. Je ne sais pas si la question a déjà été posée, mais dès lundi prochain pourrons-nous retrouver le plaisir de dîner ou d'apéro entre amis ? Si oui y a-t-il un nombre de personnes à inviter a ne pas dépasser ? Merci

: Bonjour @Volontariat? Effectivement, après le 1er juin, la notion de volontariat sera toute relative. Vous pourrez toujours refuser d'envoyer votre enfant à l'école. Mais si l'établissement est ouvert et en mesure de l’accueillir, vous ne pourrez plus bénéficier du dispositif de chômage partiel et vous devrez poser des jours de congés pour garder votre enfant.

: Bonjour Alice, une question pour revenir sur le volontariat et le retour à l’école. Si à partir du 1er juin on doit retourner travailler dès lors que l’école est ouverte, la notion de volontariat ne tient plus, ou je me trompe ? Merci pour votre formidable travail

: Bonjour @Cass. Rien n'est encore acté concernant le retour au collège des élèves de 4e et de 3e. Le gouvernement prendra une décision "fin mai", a déclaré le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, "en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et sociale".

: Les troisième ne reprennent que le 2/06? Est-ce vrai ?

: Bonjour @Fleurdelotus. Le retour en classe se fera "sur la base du volontariat", a annoncé le gouvernement, sans ajouter de distinction selon les niveaux. En clair, que votre enfant soit scolarisé en maternelle ou au collège ne change rien sur ce point. Apportons toutefois une nuance importante à cette notion de "volontariat". A partir du 1er juin, le droit au chômage partiel pour garde d'enfants sera restreint. Les parents devront fournir une attestation à leur employeur pour justifier que l'école de leur enfant n'est pas en mesure de l'accueillir. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant retourne à l'école, alors que son établissement est ouvert, vous ne pourrez plus bénéficier du chômage partiel.

: Bonjour. Je repose ma question qui concerne des milliers de jeunes et parents 😏. Le « volontariat » fonctionne-t-il pour les collégiens de quatrième ? En gros, en tant que parent, puis-je choisir de ne pas envoyer mon fils au collège début juin (quand la décision sera prise) par sécurité ? Merci !

: Pour les autres, "elles peuvent bénéficier du fonds de solidarité dont le deuxième étage va jusqu'à 5 000 euros et permet de financer votre loyer", a ajouté le ministre.

: Deux possibilités s'offrent donc aux commerçants et indépendants : "Soit votre loyer est payé à une grande foncière et elles se sont engagées à annuler les loyers sur trois mois pour toutes les TPE (très petites entreprises) de moins de 10 salariés", a d'abord rappelé Bruno Le Maire.

: Bonjour , vous pouvez trouver des masques en grandes surfaces dès aujourd'hui mais n'oubliez pas que vous pouvez également vous rendre en pharmacie, où le personnel est formé à répondre à vos questions sur l'utilisation et le nettoyage de ces masques.

: Bonjour. J'habite à Paris. Savez-vous où l'on peut se procurer des masques ? Les petites supérettes de proximité ou les Monoprix en ont-ils ce lundi, comme il était annoncé ? Encore merci pour votre travail.

: Bonjour @unConfiné ! Le gouvernement assure ne pas avoir abandonné son projet d'application, malgré la polémique en matière de vie privée et les difficultés techniques à assurer un tel suivi. Dernière en date : la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a affirmé dimanche avoir "bon espoir" que l'application controversée de traçage StopCovid soit prête "fin mai, début juin".

: C'est étrange : on n'entend plus parler de l'application "StopCovid". Tombée aux oubliettes ?

: Concernant l'entreprise, quelle est la règle pour l'organisation de réunions ? Pas plus de 10 personnes dans une pièce ? (avec les gestes barrières bien sûr). Merci de l'info, dont on a bien besoin sur le terrain !

: Bonjour @Chantilly et merci pour ce message. En tout état de cause, puisqu'il est déjà autorisé actuellement de se déplacer pour des motifs médicaux, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire après le 11 mai, d'autant que le motif que vous évoquez paraît tout à fait sérieux et urgent. Quant aux pièces justificatives, je vous recommande de vous adresser à votre médecin qui saura très certainement vous fournir une attestation.

: Bonjour, tout d'abord merci pour ce formidable travail d'information. Je fais une énième tentative... J'ai une consultation après le 11 mai avec un chirurgien en vue d'une prochaine opération chirurgicale lourde (tumeur au cerveau). Le rdv est à 200 km de mon domicile : serai-je autorisée à me déplacer et si oui quelles sont les pièces nécessaires pour justifier mon déplacement ? Merci.

: Bonjour @Céline ! Farida Nouar a interrogé pour franceinfo Philippe Chastel, le directeur de l'espace Boris-Vian, un centre social dans le centre ville de Saint-Etienne. A cause du coronavirus, il ne peut rien prévoir : "On ne sait absolument pas comment ça va se passer pour cet été. Nous, de toute façon, il faut qu'on ouvre en juillet. Et puis, il faudra qu'on étudie rapidement aussi la question du mois d'août."







: Bonjour FI, bravo et merci pour votre travail. On n'entend pas parler de la question des centres de loisirs pour cet été, savez-vous quand le gouvernement va apporter des éléments sur le sujet ?

: Bonjour ReveilAlpin ! Le ministère du Travail a effectivement rendu public hier un protocole sanitaire pour lutter contre le Covid-19 dans les entreprises, dont vous pouvez retrouver les principales mesures dans cet article. Aucune date de validité pour ce protocole n'a été précisée mais on peut légitimement penser qu'il restera valable au moins durant cette première phase de déconfinement (qui dure jusqu'au 2 juin), sinon jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire.



: Bonjour Jean-Loup et bon courage pour cette nouvelle journée. Le protocole sanitaire pour les entreprises est sorti... mais il est applicable jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire ? Merci à vous :)

: C'est le moins qu'on puisse dire. Le Brésil compte près de 100 000 cas de covid-19 et plus de 6 700 décès liés au virus. On y dénombre 400 morts par jour depuis bientôt une semaine. La plupart des spécialistes considèrent que le pic de la pandémie est loin d'être atteint dans ce pays de 210 millions d'habitants aux dimensions continentales.

: Bsr FI ! Vous dites que le nombre de cas de covid-19 explose au Brésil. Pourriez-vous nous en dire plus SVP ? Des chiffres ? Merci.

: @Gaston 2 Bonsoir, oui, la règle s'applique aux réunions de famille ou aux rassemblements entre amis, dix personnes maximum.

: Pour une fête privée à la maison ou dans le jardin, 10 personnes maximum ??? Que dit la législation ? Merci de votre lumière FI !

: @Ambu07 Je ne peux pas vous servir une pierrade à ce sujet, un flan flou plutôt. Car Matignon n'a pas encore précisé quel serait le critère qui s'appliquerait, même si les services du Premier ministre ont assuré à LCI que la police ferait preuve de compréhension. On va attendre les modalités plus précises promises par le ministère de l'Intérieur la semaine prochaine avant de savoir si vous pouvez ressortir votre maillot et votre bouée gonflable en forme de flamant rose du placard.

: Ah sinon Pierre, aujourd'hui avec des collègues on se demandait s'il s'agissait d'un rayon de 100 kms que plusieurs sites et soi-même pouvons réaliser avec un bon vieux compas ou s'il s'agissait d'une distance parcourue de 100 kms calculée et très bien cartographiée par Geoportail par exemple (isochrome). La différence est de taille, avec le premier on accède à la mer, au moins visuellement, et la seconde technique ne nous laisse même pas l'entrevoir. Merci pour une réponse claire et sans ambiguïté, une Pierrade quoi !!

: Tout à fait @patroninquiet, ce chiffre est extrait du document qui s'imposera aux entreprises après le déconfinement, dont on vous a fait un résumé ici. Le chiffre de 4m2 par salarié y figure.

: Un immense merci pour votre travail. Conditions difficiles avec des tergiversations de nos dirigeants et l'agressivité de certains internautes, mais vous assurez. J'ai lu sur plusieurs sites que l'on devra obligatoirement assurer un espace de 4 m2 pour les salariés, à défaut un masque pour chacun. Masques difficilement trouvables, coût pour l'entreprise.... j'en conclus que si on ne peut pas pousser les murs, nos entreprises devront rester fermées... Cette information est vraiment confirmée ?

: Bonsoir @Cocomanu. Je vous conseille de vous rendre sur le site de l'UFC Que Choisir qui a mis au point un moteur de recherche pour savoir quelles sont les démarches pour votre annulation touristique selon la situation. Je spoile un peu, vous devriez être remboursée ou vous voir proposer un bon d'achat.

: Bonsoir Pierre. Ravie de vous lire encore ce soir !!Petite question à 3 sous 🧐🧐Si on ne pouvait pas voyager même en France cet été, quid des réservations d'hôtel faites par nous-mêmes ??En effet, on n'entend parler que des vacances réservées via des voyagistes. Merci pour votre éclairage 😃😃

: @Stopsanglier Bonsoir. La chasse n'est pas totalement interdite pendant le confinement, quelques activités restent autorisées comme la chasse aux "nuisibles" dont font partie les sangliers dans certaines régions, comme par exemple le Centre-Val de Loire. Notez que la fédération des chasseurs de France organise un tchat vidéo demain pour répondre aux questions des chasseurs pour l'après-confinement. Les mesures seront prises au niveau des départements.

: Bonjour et un grand merci pour votre travail. A partir du 11 mai, la chasse sera-t-elle autorisée ? Les sangliers ont largement profité du confinement pour faire de gros dégâts dans les champs et jardins

: @Pauline Comme vous le voyez, la situation change tous les jours ou presque, je ne sais pas vous répondre pour l'attestation pour voir des proches. Je rappelle quand même que la règle est de limiter les déplacements à 100 km maximum, sauf motif impérieux.

: Bonsoir ! Est-il possible, à partir du 11, de voyager dans un pays (Pays-Bas) en n'ayant pas d'attestation ? Savez-vous de manière générale quand on pourra circuler en Europe ? (Pas de tourisme mais voir des proches) merci beaucoup & courage !!

: @Isabelle96570 La question revient tous les soirs, signe d'une certaine impatience, mais hélas, comme soeur Anne, je ne vois que le soleil qui rougeoie et le ciel qui brunit, rien à signaler au Journal officiel.

: Bonsoir France Info. Merci pour tout ce que vous faites. Je reviens vers vous avec la question du déplafonnement des tickets restaurant à hauteur de 95€ lors d'un passage en hypermarché. Le gouvernement a-t-il communiqué sur ce sujet cette semaine ? Cette mesure n'était pas applicable le week-end dernier. Avons-nous avancé ? Merci beaucoup.

: Alors, on ne sait pas si 1) il sera possible de se déplacer à plus de 100 km pour des vacances en juillet, mais la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 laisse penser que non 2) les hôtels sont certes rouverts, mais les cures thermales ne le sont pas, et on ignore quand elles le seront. Ce qui fait qu'il y a peu de chances que vous puissiez effectuer votre cure en juillet.

: Bonjour. Je fais ma dernière tentative... mais vous faites du bon boulot. Question : j’ai payé et réservé l'hôtel pour ma cure thermale prévue début juillet. Savez-vous si cela est permis ? Merci et bonne soirée

: C'est une subtilité sémantique : le port du masque est obligatoire quand les mesures de distanciation sont impossibles (sortie de la classe, etc.) et "recommandé" dans les autres cas. Voici l'extrait en question, issu du protocole sanitaire :



"Le port d'un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles de dedistanciation risquent de ne pas être respectées. C'est notamment le cas des personnels intervenantauprès d'élèves à besoins éducatifs particuliers, pendant la circulation au sein de la classe ou del'établissement, ou encore pendant la récréation). Il est recommandé dans toutes les autressituations."

: Selon François Jarraud du Café pédagogique, le ministère de l'Education nationale allège la sécurité sanitaire (protocole sanitaire des écoles, collèges, lycées paru le 3 mai). Notamment, il n'y aurait plus l'obligation du port du masque pour les collégiens et seulement pour l'entrée en classe pour les enseignants... Je suis très inquiète, étant enseignante. Pouvez-vous me confirmer cette info ?

: @VieuxPat72 Vu que les consignes sont de passer un coup de fil pour un premier diagnostic, puis éventuellement d'être conduit à l'hôpital, je ne pense pas que l'absence de médecins traitants ait entraîné un biais qui ferait passer en rouge des départements qui auraient pu passer en vert. D'autant plus que le confinement a considérablement ralenti la propagation du virus dans les territoires épargnés.

: Bonjour FI et bravo pour le travail colossal que vous réalisez. Un des indicateurs suivis en vue du déconfinement est celui du nombre de personnes se présentant aux urgences pour une suspicion de Covid. Ne croyez-vous pas que ce chiffre soit biaisé dans les départements manquant cruellement de médecins généralistes et la population de médecins traitants ? En l'absence de ceux-ci, il n'y a que la télémédecine comme alternative aux urgences. Pour votre information, j'habite la Sarthe, un département où de plus en plus de personnes n'ont plus de médecin traitant.

: D'abord, tout mon soutien, @Claude Aufrère. Oui bien sûr, votre déplacement répondait à un motif familial impérieux, vous pouvez maintenant regagner votre lieu de confinement pour les derniers jours.

: Je suis venu à Paris pour aider ma mère de 96 ans qui se laissait mourir, sur la demande de son médecin. Elle a passé le cap, j'ai organisé sa vie. Je souhaite maintenant rentrer chez moi en Bretagne. Est-ce possible ? Merci, Claude Aufrere

: Techniquement, oui. Après, si comme moi vous tenez à votre barbe, vous ferez avec les moyens du bord.

: Les masques ne couvrent pas complètement la barbe, donc le virus peut se déposer sur les poils sans protection. Est-il préférable de se raser ?