DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le déconfinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour @mamanquiessaiedefairedesefforts...(c'était un peu long comme pseudo). A priori, le gouvernement souhaite proposer "une réouverture très progressive des maternelles et de l’école élémentaire à compter du 11 mai, partout sur le territoire". Contrairement aux collèges - dont la réouverture est conditionnée à la progression du virus localement - les plus jeunes élèves devraient avoir la possibilité (sur la base du volontariat) de retourner à l'école.

: Merci à vous et bon courage pour tenter de répondre aux nombreuses questions en suspend... Je voulais savoir si la question de la couleur du département n'aurait une incidence que sur les collèges ou si elle conditionnait également la reprise de l'école en primaire ?

: Bonjour @masque à rade (je l'ai !). La France augmente régulièrement ses capacités de production. "La production a atteint plus de 10 millions de masques [grand public] la semaine dernière et l'approvisionnement, par la production française et les importations, va s'accroître rapidement, pour dépasser 25 millions de masques lavables par semaine fin avril", a assuré la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher, aux Echos. Plus de 240 entreprises françaises sont mobilisées pour fabriquer ces accessoires.

: Est-ce que les masques sont fabriqués en France ?

: Bonjour @Monsieur T. Dès demain, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, présentera une première carte département par département. Enfin, "les indicateurs seront cristallisés le 7 mai, afin de déterminer quels départements basculent le 11 mai en catégorie rouge ou vert", a indiqué le Premier ministre.

: Bonjour. Quand et comment pourra-t-on connaître les zones rouges et vertes de déconfinement en France à partir du 11 mai ?

: Bonjour @Anonymus. En effet, la réouverture des collèges est envisagée à partir du 18 mai, mais seulement pour les 6e et 5e et seulement dans les départements peu infectés. Pour les 4e et les 3e, ainsi que pour les lycéens, la situation sera examinée fin mai afin de décider ou non d'une réouverture de ces classes.

: Bonjour, le Premier ministre a dit hier que les 6e et 5e retourneront en classe à partir du 18 mai. Qu'en est-il pour les 4e et les 3e. Merci et bonne journée

: Bonjour @vote philippe. En effet, le vote a bien eu lieu après le discours d'Edouard Philippe (et les prises de parole des députés). L'Assemblée nationale a validé le plan par 368 voix contre 100, et 103 abstentions. Vous pouvez découvrir le vote de chaque député dans cet article.

: Bonjour FI, désolé mais finalement le vote de l'Assemblée national sur le déconfinement a été voté dans la foulée hier et adopté ? Merci

: Bonjour à tous et à toutes ! Je suis ravi de vous retrouver pour tenter de répondre à vos questions. C'est parti !