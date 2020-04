DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour @taunprobleme. Peut-être avez vous lu un peu trop rapidement la presse : face à la pression de dignitaires religieux, un gouvernement a bien accepté de laisser les mosquées ouvertes pendant le mois du ramadan malgré la pandémie... mais au Pakistan. Rien de tel en France, où les mosquées sont fermées. Le Conseil français du culte musulman a d'ailleurs rappelé hier que le jeûne devait se tenir "dans le cadre du confinement" mis en place depuis mi-mars pour éviter la propagation du coronavirus. Signe que la situation sanitaire est prise au sérieux, l'Arabie saoudite a fermé temporairement la Kaaba et suspendu le pèlerinage que des millions de fidèles effectuent toute l'année à La Mecque et Médine.

: Bjr pourquoi les musulmans ont le droit de se réunir pour le ramadan alors que les chrétiens pour Pâques devaient rester chez eux ..ou est la démocratie en France .pour le respect d opinion je vous demande de publier mon article merci

: Bonjour @mouette, en effet : parlons-en. Lors de sa conférence de presse sur l'épidémie depuis la Maison Blanche hier, le président américain a fait bondir les scientifiques en suggérant que les malades reçoivent des injections de désinfectant dans les poumons pour guérir de la maladie. "Je ne peux pas croire qu'en 2020, je doive avertir quiconque écoute le président que l'injection de désinfectant pourrait vous tuer", a réagi l'ancien directeur du Bureau de l'éthique gouvernementale.

: Bonjour et merci à vous France Info.Vous ne parlez pas de la conférence de presse "chaotique" de Trump-un hier. Àpres les murs, les armes, la gripette, les américains risquent de se ruer sur les désinfectants pour les sniffer !!!

: Bonjour . Cette question revient très régulièrement, et la réponse est non, comme nous l'avons expliqué dans cet article. Le Sars-CoV-2 se transmet en effet principalement par voie respiratoire, et les moustiques eux-mêmes ne sont pas la cible du virus.

: Bonjour, les moustiques sont de retour. Peuvent ils transmettre le covid 19 ? Merci

: Je viens de passer à nouveau des coups de fil concernant la réouverture des tribunaux et le maintien du chômage partiel pour les parents qui décideraient de ne pas envoyer leurs enfants à l'école après le 11 mai. Les services de presse des ministères en ont peut-être un peu assez de m'entendre, mais tant pis ! Je vous donnerai des précisions sur ces sujets dès que j'aurais un retour.

: Bonjour ! Malheureusement, il m'est impossible pour l'heure d'apporter une réponse définitive à vos questions. Invitée mercredi d'Eurosport, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a indiqué que ce qui était "certain, c’est que le sport ne sera pas prioritaire dans notre société. Il n’est pas prioritaire aujourd'hui dans les décisions qui sont prises par le gouvernement". Citant une note interne à son ministère, la radio RTL évoquait une reprise des activités sportives en club le 15 juin prochain "avec une proposition de fixer la limite à 30 personnes présentes sur sites". Mais nous n'avons aucune confirmation à ce sujet pour le moment.

: Bonjour et merci pour vos réponses et informations au quotidien! Sait on quand les salles de sport et notamment d'escalade pourront ouvrir de nouveau ? Merci. Belle journée

: Bonjour à tous ! Content de vous retrouver pour tenter de répondre à vos questions sur le virus, le confinement et le déconfinement. Je vais m'empresser de recontacter le gouvernement sur deux questions qui revenaient souvent hier : la réouverture des tribunaux et le maintien du chômage partiel pour les parents qui décideraient de ne pas envoyer leurs enfants à l'école après le 11 mai.





: Bonjour , dans cet article, nous expliquons en détails ce qu'il faut faire (et ne pas faire) avec votre masque. Vous avez raison de le souligner : le port du masque peut s'avérer contre-productif s'il est mal utilisé.







(AWA SANE / FRANCEINFO)



: Pourriez vous rappeler l'usage correct des masques, car pire que de ne pas en avoir, voir des gens les manipuler et les gacher!

: Bonjour @Korrigan, Le Brésil a enregistré 407 nouveaux décès en 24 heures pour cause de Covid-19, ce qui porte à 3 313, le bilan total des morts, a indiqué hier le ministère de la Santé. Les courbes de morts et de nouveaux cas restent ascendantes dans un pays où le président Jair Bolsonaro manifeste régulièrement son impatience face aux mesures de restriction décidées par les gouverneurs des Etats qui composent le Brésil.

: Bonjour, avez vous les chiffres pour le Brésil ? Merci et bonne journée à tous !

: #CORONAVIRUS Bonjour @Kim, le Covid-19 s'affaiblirait en effet dans une atmosphère chaude et humide ainsi que sous les rayons du soleil, selon une étude du gouvernement américain, présentée hier à la Maison Blanche. Le président américain Donald Trump a indiqué que les observations des chercheurs devaient être interprétées avec précaution.

: Bonjour. Avez vous plus d'informations sur la communication par les USA d'une plus grande sensibilité du virus à la chaleur et au soleil ? Un espoir d'affaiblissement pour l'été ??

: Bonjour Juliette, j'ai lu que la nicotine pouvait protéger contre le coronavirus mais que le tabac serait très nocif pour la santé, est-ce que la vape qui n'est pas une cigarette mais qui contient de la nicotine pourrait être une option ? Merci pour votre travail !

: Bonjour @Angie, dans plusieurs pays, des chercheurs ont constaté la faible proportion de fumeurs parmi les personnes infectées par le coronavirus. De là à en déduire un rôle vertueux de la nicotine contre le Covid-19 ? Ce n'est pas si évident, comme nous l'expliquons dans cet article. D'autant, bien sûr, que la fumée du tabac reste toxique.