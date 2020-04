DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Ce qu'il faut savoir

La lutte contre le coronavirus sera longue, a prévenu mercredi l'OMS au moment où l'Europe prépare son déconfinement, sur fond d'inquiétudes économiques. Mais que sait-on vraiment du Covid-19 ? De nombreuses zones d'ombre restent à éclaircir. Jeudi 23 avril, franceinfo fait le point sur les connaissances scientifiques à propos du virus. Et tente de répondre à vos nombreuses questions.

Macron s'entretient avec les maires. Confronté à l'incertitude sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus, l'exécutif multiplie les consultations en vue du déconfinement dont la mise en œuvre compliquée, notamment pour les écoles, préoccupe les élus locaux avec lesquels Emmanuel Macron s'entretient jeudi. "La gestion de la crise va être de plus en plus déconcentrée et les maires seront notamment à la manœuvre", explique l'Elysée.

La pandémie continue de tuer. La pandémie de nouveau coronavirus a tué au moins 181 234 personnes dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'Agence France Presse à partir de sources officielles. Plus de 2 602 670 cas ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires.

Nouvel essai de vaccin en Allemagne. La course mondiale à l'élaboration d'un vaccin, à laquelle participent la plupart des nations et tous les grands laboratoires et firmes pharmaceutiques, a été relancée mercredi avec le feu vert donné par l'autorité fédérale allemande chargée de la certification des vaccins à un essai clinique sur les humains par le laboratoire BioNTech, basé à Mayence, en lien avec le géant américain Pfizer.