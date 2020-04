DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

#CORONAVIRUS La convention citoyenne pour le climat (CCC) a transmis 50 propositions à l'exécutif pour créer "un modèle économique et sociétal différent, plus humain et plus résilient", pour l'après-pandémie. Ils plaident pour "une régulation de la mondialisation en faveur du climat", accompagnée d'une "relocalisation des activités des secteurs stratégiques pour assurer notre sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique".





(MAXPP)