DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

: Bonjour @Sarah L'épidémie a déjà contaminé 3 747 personnes, dont 191 sont mortes en Equateur. Les autorités ont rendu obligatoire le port du masque et ont également décrété l'état d'urgence, une urgence sanitaire, le confinement des personnes, les restrictions de déplacements et la fermeture des frontières. L’Equateur est le premier pays d’Amérique du Sud touché par l'épidémie. Selon Le Monde et Le Figaro, les corps débordent dans les rues de la ville de Guayaquil et les services médicaux sont débordés.

: Bonjour, situation catastrophique en Équateur avec des corps de personnes décédées du covid laissées dans les rues? Est-ce vraie? Avez-vous des infos? Merci beaucoup

: Bonjour Le déplacement pour l’assistance aux personnes vulnérables fait partie des motifs autorisés durant le confinement. Néanmoins, il est recommandé de ne pas multiplier les sorties quotidiennes, notamment dans l'intérêt de votre santé et de celle de votre mère.

: Ma maman a 94 ans , elle est seule et se déplace uniquement en fauteuil roulant, je vais la voir plusieurs fois par jour.ai-je le droit de dîner avec elle

: Bonjour @Mat Le monde entier se prépare à une profonde récession, notamment aux Etats-Unis, le pays le plus touché en nombre de cas recensés. Le Covid-19 a placé plus de la moitié de l'humanité en quarantaine et des "secteurs entiers des économies nationales ont été fermés" ou "directement touchés" par l'arrêt de l'activité, selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les échanges commerciaux devraient accuser une baisse à "deux chiffres" dans "presque toutes les régions" de la planète et une contraction du commerce "probablement supérieure" à celle causée par la crise financière mondiale de 2008-2009. Explications dans notre article.







: La France est entrée en récession. Qu'en est-il des autres pays du monde ?