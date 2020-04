DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour @Lauralala, notre article sur le sujet pourra peut-être répondre à plusieurs de vos questions. Nous vous y expliquons que l'Association française de normalisation (Afnor), chargée des normes et des certifications en France, a publié un guide de fabrication de "masques barrière", comprenant schémas et patrons ainsi qu'une liste des matériaux à utiliser et à éviter.

: Pouvez vous donner une instruction officielle pour la confection des masques maison. Je lis tout et son contraire sur les tissus à utiliser, l'entretien...Merci et à nos aiguilles!

: Bonjour @Nono, il existe en cette période de confinement un dispositif d'"opticiens de garde", comme nous vous l'expliquons ici. Le site urgenceopticien.fr recense en effet les opticiens disponibles à travers la France pour répondre à des urgences telles que des lunettes cassées. Votre père devra toutefois prendre rendez-vous avec ce professionnel et ne pas se rendre directement à son magasin, afin d'éviter toute contamination ou diffusion du virus. Bon courage à vous.

: Bonjour, mon pere a cassé ses lunettes,.comment faire puisque tout les magasin sont fermés?

: Bonjourvous pouvez sortir vous promener avec votre compagne ou votre compagnon uniquement si vous vivez ensemble, car seuls les déplacements "avec les seules personnes regroupées dans un même domicile" sont autorisés pendant cette période de confinement. Ces déplacements brefs (promenades) ne doivent pas excéder une heure par jour et doivent s'effectuer "dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile", précise l'attestation de déplacement dérogatoire. Il faut aussi veiller à bien respecter les gestes barrière, même en couple.

: Peut on sortir en couple pour une heure de détente ?

: Bonjour Elise, bonjour à toutes et à tous ! Je suis ravie de vous retrouver pour répondre à vos questions sur l'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement. N'hésitez pas à consulter nos foires aux questions sur le confinement, la maladie et le travail pendant cette période, elles pourront peut-être vous éclairer. Vous pouvez aussi faire une recherche dans notre live, nous avons peut-être déjà répondu à l'une de vos questions.

: Bonjour @Impatiente. Emmanuel Macron devrait prendre la parole, aujourd'hui ou demain à la télévision et à la radio, pour s'exprimer sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France, selon les informations du service politique de France Télévisions. Si les deux dates sont encore en balance, l'Elysée semble pencher pour demain 20 heures.

: Bonjour savez-vous quand Emmanuel Macron doit prendre la parole pour annoncer la suite du confinement et éventuellement étapes du deconfinement...Bonne journée à vous et merci pour vos infos.

: Bonjour @Marie. Si vous habitez à Paris et dans les départements franciliens concernés par l'interdiction de pratique sportive entre 10 heures et 19 heures, je vous recommande de faire votre marche en dehors de ces horaires. La ministre des Sports Roxana Maracineanu avait précisé en mars : "Faire du sport en extérieur, ça veut dire marche ou un petit footing mais en respectant trois règles importantes : rester à proximité de votre domicile, donc dans son quartier, que cette sortie soit brève et sans autre contact qu'avec les personnes de votre foyer."

: Bonjour et merci pour votre travail.Je repose ma question : la marche est elle une activité apparentée au jogging ou à la promenade ? À quelle heure faire ma marche quasi quotidienne ?Merci.