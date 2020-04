DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour @Juliette et @Coline, non, cette interdiction des activités sportives entre 10 heures et 19 heures, effective dès demain, ne concerne que la ville de Paris.

: Bonjour FI! Merci pour votre boulot! Les restrictions horaires autour de l’activité sportives concernent elles également les banlieues?

: Bonjour ! Les sorties sportives interdites entre 10h et 19h... c’est bien seulement à Paris intra-muros ? Pas en banlieue parisienne ou IdF entière ?

: Bonjour @nonym, la France a enregistré à ce stade 74 390 cas confirmés de contamination, d'après les données de l'agence Santé publique France que nous relayons dans cette série d'infographies.

: Bonjour, j'entends en ce moment beaucoup de chiffres concernant le nombre de décès liés au coronavirus, le nombre de personnes en hospitalisées ou bien en réanimation, mais alors... Qu'en est-il du nombre de cas de coronavirus en France ?

: Bonjour @Léon, d'après les données de l'université américaine Johns-Hopkins, le Mexique a enregistré à ce stade 2 439 cas confirmés de contamination. 125 personnes atteintes du Covid-19 sont décédées dans le pays. Le 28 mars, le président Andres Manuel Lopez Obrador a appelé les Mexicains à rester chez eux pour éviter la propagation du virus. Les activités jugées non essentielles de l'Etat fédéral ont également été suspendues.

: Bonjour FI, des nouvelles du Mexique dans la crise sanitaire actuelle ?

: Bonjour @Dine, malheureusement, seules les visites pour "motif familial impérieux" (garde d'enfants, assistance aux personnes vulnérables) sont autorisées pendant cette période de confinement. Vous risquez une amende si vous vous déplacez pour aller voir votre conjoint, car cela ne constitue pas un déplacement de première nécessité. Bon courage et bonne journée à vous.

: Bonjour, A t'on le droit de voir son conjoint qui habite à 1h20 de mon domicile, avec attestation bien sûr ?

: Bonjour @Babou63, il n'y a malheureusement pas encore de réponse définitive sur ce point. Nous savons que la période d'incubation (la période entre la contamination et l'apparition de premiers symptômes) varie entre 3 et 14 jours. Si une personne ne présente aucun symptôme, elle pourrait néanmoins rester contagieuse pendant en moyenne sept jours, voire jusqu'à 14 jours, explique Europe 1.

: Bonjour,Est-ce que l'on sait durant combien de temps une personne dite "porteuse saine" du Covid-19 est considérée comme contagieuse?

: Bonjour @Laurianne, si vous souffrez d'une affection de longue durée reconnue comme entraînant un risque de développer une forme grave de Covid-19, il vous est possible de "bénéficier d'un arrêt de travail à titre préventif", indique l'Assurance maladie. Ce dernier ne peut être refusé que si vous n'êtes pas reconnue comme une personne à risque. Votre arrêt est valable immédiatement et jusqu'au 15 avril, il peut aussi être mis en place rétroactivement, dès le 13 mars. Bon courage à vous.

: Bonjour, je suis reconnue en ALD, et donc personne a risque , mon employeur à t il le droit de m obliger à travailler , en applicant les règles de gestes barrières ? Je suis inquiète pour ma santé

: Bonjour @jacou, malheureusement, l'ensemble des visites extérieures au sein des hôpitaux de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) sont suspendues à ce stade, comme vous l'indique ce document. Bon courage à vous.

: ma femme est à la salpetiere pour une operation. J'habite Antony dans le 92 .Puis aller la voir .merci pour votre réponse

: Bonjour Elise, bonjour à toutes et à tous ! Je suis ravie de vous retrouver pour répondre à vos questions jusqu'à 18 heures. Je vous invite également à consulter nos foires aux questions sur le Covid-19, le confinement et le travail en cette période d'épidémie, qui pourront peut-être vous aider. Vous pouvez également effectuer une recherche dans ce live. C'est parti !

: Bonjour @tomtomJ'ai justement rédigé un article à ce sujet il y a deux semaines, qui explique notamment les liens entre le coronavirus et la croissance. En période de confinement, l'activité d'un pays est quasiment à l'arrêt, ce qui conduit inévitablement à une baisse de la production de la valeur ajoutée, et à long terme de la récession. Certains économistes estiment en effet que cette période peut servir à revoir notre modèle.

: Quelles sont les conséquences d'une récession ? Cela ne pourrait il pas être le moment de parler du dogme sur la croissance à tout prix ? On entend de plus en plus parler de décroissance

: Bonjour @Alain95. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a précisé ce matin sur BFMTV que pour le moment, dans les études, "il n'y a pas d'effet statistiquement significatif de ces molécules", et qu'il restait "très prudent". Il a rappelé qu'il avait déjà, "sur la base des recommandations des sociétés savantes, autorisé la prescription compassionnelle hospitalière de ce médicament ou d'autres types de médicaments à titre d'exception"."





: Bonjour,Les essais sur la Chloroquine ont commencé il y a plus de 2 semaines maintenant. Pourquoi les résultats ne sont ils toujours pas publiés?

: Bonjour @Carbou Boris Johnson est toujours en soins intensifs, mais "son équipe travaille ensemble pour lutter contre l'épidémie de coronavirus", a déclaré aujourd'hui le ministre du Cabinet Michael Gove. Le Premier ministre a été admis à l'hôpital St Thomas hier soir après avoir souffert de symptômes persistants, y compris une température élevée et une toux, pendant plus de dix jours.





: Des nouvelles du premier ministre britannique ?Merci pour votre travail FI !

: Bonjour, qu’en est-il de la situation au Portugal ? Merci.

: Bonjour @loy Le bilan des morts en Italie, pays le plus durement touché par l'épidémie, est reparti à la hausse hier, avec 636 décès supplémentaires en 24 heures, après deux journées consécutives de baisse. En Espagne, le nombre de décès a baissé pour le quatrième jour de suite avec 637 morts en 24 heures, chiffre le plus bas depuis treize jours.

: Bonjour, quelle est la situation en Italie et en Espagne? Merci

: Bonjour @Pénélope. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a précisé hier que "le chiffre de croissance le plus mauvais qui ait été fait par la France depuis 1945, c'est en 2009 après la grande crise financière de 2008 : -2,2%. Nous serons vraisemblablement très au-delà des -2,2%" cette année. Pour rappel, selon l'Insee, un pays entre en récession lorsqu'il rencontre un recul de son PIB sur deux trimestres consécutifs. Si vous voulez aller plus loin, cet article explique le lien entre coronavirus et croissance.

: Que signifie à aujourd’hui une récession égale à celle après la seconde guerre mondiale ?

: Bonjour @Charles64 Si vous parlez de la carte ci-dessous, il s'agit bien d'une fausse carte. On voit notamment en bas le logo "Ministère de la Défense"... qui n'existe plus, désormais c'est le ministère des Armées depuis 2017. Par ailleurs, la carte est attribuée à la Drac (Direction régionale des affaires culturelles) des Hauts-de-France, alors que ce type de service n'a pas compétence pour prendre ce genre de décision





: Y a une carte de déconfinement qui circule sur internet est elle fausse ?