DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Ce qu'il faut savoir

Puis-je indiquer deux motifs sur la même attestation de déplacement ? Un parent peut-il sortir prendre l'air avec son enfant en bas âge dehors dans le rayon du km, juste pour se dégourdir les jambes ? Dans quel pays dénombre-t-on le plus de cas ?Comme chaque jour depuis le début du confinement et de la pandémie de Covid-19, les équipes de franceinfo se sont mobilisées, mercredi 1er avril, pour répondre à vos questions et vous aider à y voir plus clair, grâce à l'opération #OnVousRépond.

Comment ça marche ? Posez vos questions directement dans le live de franceinfo ou via ce formulaire dédié. De 6 heures à minuit, plusieurs membres de la rédaction se relaient pour y répondre. Vous retrouverez les réponses dans le direct. Bien sûr, le très grand nombre de questions ne nous permet pas de toutes les traiter, mais il est possible que la réponse à votre interrogation ait déjà été donnée à un autre internaute.

"Bonjour, Olivier Veran s'était engagé la semaine dernière à communiquer en toute transparence sur le bilan dans les EPHAD "dans les tous prochains jours", depuis nous n'avons toujours pas eu de bilan ? Merci." Non, ces chiffres ne sont malheureusement pas encore disponibles. À ce stade, les bilans quotidiens du ministère de la Santé ne prennent en compte que les décès à l'hôpital. "Les données consolidées commencent à remonter, mais elles ne sont pas complètes. J'espère pouvoir donner ces données dès demain", a indiqué hier soir Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Des données par région commencent toutefois à être disponibles. Ainsi, 570 personnes sont mortes du Covid-19 dans les Ehpad du Grand Est, explique France 3 Grand Est.

"Bonjour, avez-vous des infos sur cette histoire où des Américains auraient acheté des masques destinés à la France, lis auraient payé le double du prix et directement sur le tarmac de l'aéroport, en Chine, sans même regarder les masques ?" En effet, des Américains ont racheté des masques commandés en Chine par la France directement sur le tarmac d'aéroports chinois, a affirmé hier le président de la région Grand Est, Jean Rottner. "Sur le tarmac, les Américains sortent le cash et payent trois ou quatre fois les commandes que nous avons faites", a-t-il déclaré. Le président de la région Paca a également été informé d'une telle pratique. Des personnes travaillant avec d'autres présidents de région ont confirmé ces faits à Libération.