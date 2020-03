DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour @Arsla et @Angélique, il est vrai que les cliniques privées n'ont pas immédiatement été sollicitées. Mais la situation a évolué. Dans l'est du pays, les lits des hôpitaux privés sont de plus en plus occupés et dans les Hauts-de-France, des cliniques ont accueilli neuf premiers patients en provenance des CHU de Lille et Tourcoing. En Ile-de-France, les cliniques se remplissent de plus en plus. Notre article vous en dit plus.

: Bonjour, dans quelle mesure les cliniques privées et leur personnel sont-ils sollicités durant cette crise ?

: Mais pourquoi les cliniques privées ne reçoivent pas de patient porteurs du covid19?

: Bonjour @Eldo, le nombre de cas de contaminations en Allemagne a augmenté de 8% en 24 heures, pour atteindre 52 547 cas, dont 389 cas mortels, selon les statistiques publiées par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses, autorité fédérale de la santé. Le pays a l'un des taux de mortalités les plus faibles, notamment parce qu'il a commencé très tôt à mettre en place une politique de tests systématiques, comme l'explique La Croix.

: Pouvez-vous faire un bilan de la situation en Allemagne s'il vous plait?

: Bonjour @MariusFrd, ce n'est plus possible et ce serait imprudent. Vous prendriez le risque de faire circuler le virus, de contaminer vos proches (vous pouvez être porteur asymptomatique) et de recevoir une amende. Il est donc fortement conseillé de rester chez vous. Courage !

: Étudiant, je suis resté confiné pour être sûr de ne pas avoir le virus et le faire circuler. Ai-je encore le droit de rentrer chez mes parents maintenant ?

: Bonjour à tous ! Le réveil est un peu plus difficile que d'habitude avec une heure en moins mais je vous retrouve avec grand plaisir pour ce direct jusqu'à 16 heures. N'hésitez pas à poser vos questions avec le hashtag . Et bon réveil !