DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Ce qu'il faut savoir

Le confinement va-t-il être prolongé ? Les mesures de restrictions des déplacements vont-elles être durcies ? C'est la question que tout le monde se pose en France, lundi 23 mars. Au terme d'un premier week-end de confinement, le conseil scientifique créé sur le Covid-19 doit se prononcer dans la journée sur ce sujet. L'exécutif prendra alors sa décision mais un allongement paraît déjà "probable", a déclaré sa porte-parole Sibeth Ndiaye. C'est en tout cas ce que réclame le monde médical, déjà acculé face à l'afflux de patients. En attendant la décision, toutes les équipes de franceinfo vous aident à y voir plus clair, grâce à l'opération #OnVousRépond.

Comment ça marche ? Posez vos questions directement dans le live de franceinfo ou via ce formulaire dédié. De 6 heures à minuit, plusieurs membres de la rédaction se relaient pour y répondre. Vous retrouverez les réponses dans le direct. Bien sûr, le très grand nombre de questions ne nous permet pas de toutes les traiter, mais il est possible que la réponse à votre interrogation ait déjà été donnée à un autre internaute.

Pour quelles raisons a-t-on le droit de sortir ? Après la mise en place de nouvelles mesures de confinement, beaucoup de lecteurs s'interrogent sur la possibilité de se déplacer dans certains cas particuliers. Nous avons ainsi répondu à des lecteurs souhaitant rendre visite à un parent âgé ou sortir à vélo avec leurs enfants. Et les cas les plus courants sont résumés dans un article. Rappelons la règle derrière cette mesure : sortir le moins possible pour éviter de propager le virus.

Va-t-on vers une prolongation du confinement ? C'est l'hypothèse privilégiée. Il est réclamé par le monde médical et plusieurs membres du gouvernement ont indiqué qu'il s'agissait de l'option la plus "probable". Autre signe indiquant cette direction : Emmanuel Macron réunira lundi à 10 heures par audioconférence "les autorités morales et religieuses" pour échanger sur "la cohésion morale du pays face à la crise". "Cet échange portera sur la manière dont les Français peuvent faire face et résister à cette crise qui ne fait que commencer", a expliqué l'Elysée.