DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement du vendredi 17 avril

Ce qu'il faut savoir

La France a dénombré 17 920 décès dus au Covid-19 depuis le 1er mars. Deux chiffres permettent toutefois d'entrevoir une lueur d'espoir, puisque le nombre de personnes hospitalisées a baissé pour le deuxième jour consécutif à 31 305 (-474) et que celui des patients en réanimation est également à la baisse pour la huitième journée à 6 248 (-209).

Un appel aux dons pour les soins et la recherche. Un appel aux dons est lancé par la Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur pour "soutenir les soignants, les chercheurs et aider les personnes les plus vulnérables". Les dons doivent être faits en priorité par internet sur Fondationdefrance.org.

Toujours des tensions d'approvisionnement. "Les difficultés sur les surblouses ne sont pas réglées", a déclaré sur franceinfo Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Cela "impose de trouver" des solutions "comme réutiliser des surblouses après lavage".

Un budget inédit. Soutiens aux entreprises, aide aux plus pauvres, prime aux soignants... Les députés doivent voter vendredi un budget aux dépenses considérablement alourdies pour affronter le tempête économique et sociale provoquée par l'épidémie.