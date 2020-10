DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur la seconde vague de Covid-19 à notre journaliste santé et médecin Damien Mascret

Ce qu'il faut savoir

La seconde vague est-elle plus violente que la première ? Qu'est-ce qu'un test antigénique ? Peut-on espérer un vaccin prochainement ? Alors que la France se confine à nouveau face à l'épidémie de Covid-19, Damien Mascret, journaliste santé à France Télévisions et médecin, répond, vendredi 30 octobre à vos questions.

#ONVOUSREPOND. Pour poser une question à Damien Mascret, vous pouvez utiliser le mot-dièse #OnVousRépond ou #Mascret dans les commentaires de notre live. Attention, il ne répondra pas aux questions sur le reconfinement et ses modalités. Uniquement celles qui concernent l'aspect médical ou scientifique.

Un médecin de formation. Damien Mascret, 53 ans, est médecin généraliste et sexologue à Paris. En plus de son expérience de soignant, il est également journaliste et diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille. Après des expériences à Europe 1 et RTL, il a rejoint le service public et France Télévisions en 2018.