DIRECT. #OnVousRépond : posez toutes vos questions sur les dernières annonces d'Emmanuel Macron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Oui @Arnaud. Comme vient de le préciser le porte-parole du gouvernement sur BFMTV, l'activité des centres aérés sera suspendue. "Il n'y aura pas de périscolaire", a déclaré Gabriel Attal ce matin. "Ca va être difficile pour les parents", a-t-il ensuite reconnu.

: Bonsoir fermeture des écoles = fermeture du péri scolaire ? Centres aérés par exemple merci !

: Bonjour Marie-Adelaïde et bonjour @Reno, les concours de l'enseignement supérieur prévus au cours des quatre prochaines semaines "seront maintenus" et leurs conditions d'organisation "adaptées", vient d'affirmer Jean Castex devant l'Assemblée nationale. Les examens ne pouvant se faire en distanciel seront en revanche "reportés autant que possible" sur "le mois de mai", a-t-il précisé.

: Bonjour,Merci pour tout le boulot accompli et bon courage pour les semaines qui viennent. Savez-vous si le Concours de Recrutement de Professeur des Écoles prévu les lundi 12 et mardi 13 avril est maintenu ?Bonne journée

: Le renfort est arrivé ! Camille Adaoust me rejoint dans ce live afin de répondre à vos questions dans le cadre de notre opération . Bonjour Camille et merci !

: "Accompagner ou aller chercher un enfant chez un parent, un grand-parent ou un proches", figure bien parmi les motifs impérieux, justifiant un déplacement d'une région à l'autre, vient de préciser Jean Castex devant les députés.

: Bonjour sans moyen de garde, envoyer ses enfants dans la famille pour les vacances décalées fait il parti dès motif des motifs impérieux ? Merci :))

: Bonjour à tous, vous avez sûrement déjà répondu mais je ne trouve pas l'info, lyonnais puis je emmener ma fille chez sa mamie en normandie comme je l'avais prévu ne pouvant pas m'arrêter de travailler et ne télétravaillant pas et n'ayant pas de garde d'enfant.

: Bonjour . Partir en vacances ne fait pas partie des motifs dérogatoires, quelque soit le département ou la région choisie.

: Bonjour, nous avons prévu une semaine de vacances dans la même région mais dans un département différent. Doit on annuler ? Merci pour votre réponse.

: Bonjour, je suis français résidant à l'étranger. Je devais rentrer en voiture ce weekend en dans la région Grand Est (je vis à plus de 30km de la frontière). Outre la PCR et la déclaration sur l'honneur, dois-je également me munir d'une attestation de déplacement dérogatoire ? Merci pour votre travail !

: Bonjour @Marie. Si votre enfant prend le train ce week-end, alors les trains circuleront normalement. Attention toutefois, le site de réservations en ligne a été pris d'assaut hier soir, après les annonces d'Emmanuel Macon. Si votre enfant doit voyager au-delà de la date du 5 avril, rassurez-vous il y aura toujours des TGV en circulation (et il faut en effet un motif impérieux pour voyager). Si vous avez déjà son billet, vous pouvez toutefois vous rendre sur le site afin de vous assurer que le train y est toujours affiché.

: Par obligation de juge aux affaires familiales je dois envoyer mon enfant chez son père à l'autre bout de la France pour les vacances scolaires. Est ce qu'il y aura des trains ?

: Bonjour @Tristinfini. Nous venons tout juste de publier l'article qui répond à votre question. Parce que les premières mesures ne suffisent plus, parce que de plus en plus de voix réclamaient la fermeture des établissements scolaires, parce que les fermetures de classe se sont multipliées, parce que les écoles sont pointées du doigt par certains experts... Tous les arguments qui ont motivé l'exécutif sont détaillés ici.













: Pourquoi fermer les crèches et les écoles primaires ?