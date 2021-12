DIRECT. Le nombre de classes fermées en raison du Covid-19 en France a baissé de moitié en une semaine

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Le rebond épidémique et l'accélération de la campagne présidentielle a fait renaître le débat sur l'application du pass sanitaire aux réunions politiques : Jean-François Delfraissy s'y disait favorable hier, mais elle est interdite par les textes en vigueur. Ce matin sur RMC, Jean-Luc Mélenchon, qui tient un meeting à Paris dimanche, demande à ses partisans "d'amener son masque et de respecter les gestes barrières". "Ce n'est pas un si gros effort, franchement", commente le leader de la France insoumise.

: A Biella, dans le nord de l'Italie, un homme s'est présenté dans un centre de vaccination avec une prothèse de bras en silicone, espérant tromper la vigilance des soignants pour obtenir son pass sanitaire sans réellement recevoir d'injection. Son subterfuge a échoué, et c'est le président de la région du Piémont qui a raconté cette histoire sur Facebook. Il assure que ce cinquantenaire en "répondra devant la justice".

: La ville d'Oslo, en Norvège, annonce que 17 personnes sont suspectées d'avoir été contaminées par le variant Omicron lors d'une fête, où se trouvait une personne dont la contamination à ce variant a été confirmée par séquençage.

: Enfin, le ministre de la Santé a rappelé que les deux vaccins accessibles pour la dose de rappel, ceux de Pfizer et Moderna, sont "interchangeables" (sauf pour les moins de 30 ans, pour qui le Moderna est déconseillé). Une réponse à "des élus qui disent 'moi je veux du Pfizer dans mon centre et pas du Moderna'", dont le président de l'Association des maires de France s'est fait le porte voix hier.

: "Tous les jours, il y a 600 000 à 700 000 créneaux qui s'ouvrent. Les gens qui, hier, se sont connectés et ne trouvaient qu'un rendez-vous en mars dans leur région, qu'ils se rassurent, ils seront vaccinés avant le 15 janvier. Je n'ai pas de doute sur cette question."



Le ministre de la Santé a également tenu un discours rassurant concernant l'accès à la dose de rappel.

: Rendre obligatoire la vaccination, ou quasi-obligatoire comme l'a annoncé l'Allemagne hier, reste exclu par Olivier Véran. "Il y a deux fois plus d'Allemands non vaccinés que de Français non-vaccinés", parmi le public éligible, justifie-t-il.

: Alors qu'Olivier Véran était à l'antenne, l'Education nationale a annoncé que 4 578 classes étaient actuellement fermées en France. C'est presque moitié moins que la semaine dernière (8 890), mais le décompte reste conséquent, alors qu'un nouveau protocole s'applique progressivement depuis lundi a mis fin à la fermeture immédiate des classes du primaire dès le premier élève positif.

Faisons rapidement un point sur l'actualité du jour :



Le deuxième tour du vote interne des Républicains pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle s'ouvre à 8 heures. Il opposera Eric Ciotti à Valérie Pécresse, qui a reçu le soutien des trois éliminés. Nous avons comparé leurs deux programmes.



• Jean Castex a annoncé la tenue lundi d'un nouveau Conseil de défense sanitaire, pour "voir s'il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires" face à la hausse des contaminations et à l'arrivée du variant Omicron, dont neuf cas ont été détectés en France.



• La vaccination des enfants de 5 à 11 ans les plus vulnérables devrait débuter entre mi-décembre et fin décembre, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran sur franceinfo.





• Cédric Jubillar, mis en examen pour le meurtre de sa femme Delphine en décembre 2020 et qui clame son innocence, va à nouveau être interrogé par les enquêteurs ce matin, au sujet de la nuit de la disparition.



: La HAS estimait que 360 000 enfants seraient concernés en France si les critères qu'elle suggère sont retenus. Olivier Véran a laissé entendre que la confirmation par le gouvernement de l'ouverture de cette vaccination serait une formalité. Pour les enfants n'étant pas à risque, il explique attendre un autre avis de la HAS. La version du vaccin de Pfizer-BioNTech adaptée aux enfants, qui contient un tiers de la dose des adultes, sera disponible dans l'UE le 13 décembre.

: La vaccination "sera sans doute ouverte" aux enfants vulnérables de 5 à 11 ans, comme recommandé par la HAS, "entre la mi et la fin décembre", annonce Olivier Véran.

: Sur franceinfo, Olivier Véran reste en revanche vague sur la possibilité de nouvelles restrictions soient annoncées à l'issue du Conseil de défense sanitaire qui aura lieu lundi. Il pourrait ne servir qu'au "partage d'informations", assure le ministre.

: Le ministre de la Santé explique que les modélisations de l'institut Pasteur sur le rythme de la hausse des contaminations se vérifient jusqu'ici, et qu'ils prévoient, si rien ne change, que le pic sera atteint "fin janvier". Un scénario qui peut cependant "totalement" changer si le rythme de la campagne de rappel s'accélère et que les Français "recréent un peu de distanciation sociale".

: "La cinquième vague liée au variant Delta monte vite", prévient Olivier Véran. "En France actuellement, c'est un malade qui est admis en réanimation toutes les dix minutes. (...) On est bien au-delà de la quatrième, et on est même en train de rejoindre le pic de la troisième vague", celle du printemps dernier.

: "J'ai demandé aux laboratoires de séquencer des cas positifs de patients qui avaient été diagnostiqués il y a plus d'une semaine, avant que le variant Omicron soit traqué en Europe, avec des profils viraux qui avaient l'air douteux. Nous avons eu la confirmation d'un diagnostic, signe que ce variant circule probablement déjà depuis plusieurs semaines".



Le ministre de la Santé explique que certaines des neuf personnes positives au variant Omicron en France avaient été testées avant l'annonce de la découverte de ce variant, qui a été indentifié chez elle après un réexamen des échantillons.



: Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est invité de la matinale de franceinfo. Regardez ou écoutez son interview en direct.







: Bonjour @Mathilde Tilly. La décision de la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine sera révélée à 16 heures. Elle peut choisir librement une sanction parmi un panel qui va jusqu'à la radiation. Rappelons que Didier Raoult, accusé de plusieurs entorses à la déontologie, avait comparu début novembre.

: Bonjour Louis. À quelle heure pensez-vous avoir le verdict de la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine contre Didier Raoult ?

: Une étude mise en ligne hier par des scientifiques sud-africains, qui n'a pas encore été relue par des pairs et doit donc être prise avec des pincettes, suggère que le variant Omicron pourrait provoquer davantage de réinfections chez des personnes qui ont déjà été contaminées. Et donc qu'il pourrait mieux contourner l'immunité acquise lors d'une infection précédente.



Les chercheurs basent cette conclusion sur l'estimation que le risque de réinfection était, en novembre en Afrique du Sud, trois fois supérieux à celui constaté lors des vagues liées aux variants Beta et Delta. Ils préviennent, en revanche, que leur étude ne permet pas de distinguer entre les patients vaccinés ou non, et ne dit donc rien de l'efficacité des vaccins contre le variant Omicron.

: Depuis la révélation de l'existence de ce nouveau variant Omicron, le 25 novembre, une course s'est engagée pour comprendre si les mutations dont il est porteur affectent sa dangerosité. Notre journaliste Vincent Matalon vous explique comment les chercheurs s'y prennent pour percer ses secrets.

: "Tous les cas suspects, possibles ou confirmés de variant Omicron doivent observer un isolement strict d’une durée de 10 jours, quel que soit leur statut vaccinal", rappelle la DGS ce matin. Les cas suspects sont ceux qui ont été en voyage dans un pays à risque, ou sont en contact avec une personne y ayant séjourné ; les cas possibles sont les contacts des cas confirmés ou ceux chez qui le dépistage a permis d'observer un variant aux mutations pouvant correspondre.

: Dans un communiqué, la Direction générale de la Santé évoque désormais neuf cas du variant Omicron en France, et précise dans quelles régions ils ont été identifiés : La Réunion, l'Ile-de-France, le Grand-Est et les Pays de la Loire, comme annoncé hier, mais aussi l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

: L'Australie a annoncé avoir observé un cas de contamination par le variant Omicron par un homme qui n'avait pas voyagé à l'étranger, et a donc été contaminé sur son territoire.

Commençons par rappeler les principales infos du jour :



Le deuxième tour du vote interne des Républicains pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle s'ouvre à 8 heures. Il opposera Eric Ciotti à Valérie Pécresse, qui a reçu le soutien des trois éliminés. Nous avons comparé leurs deux programmes.



• Jean Castex a annoncé la tenue lundi d'un nouveau Conseil de défense sanitaire, pour "voir s'il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires" face à la hausse des contaminations et à l'arrivée du variant Omicron, dont huit cas ont été détectés en France.



• L'Assemblée nationale a de nouveau dit non hier à une individualisation (on parle aussi de "déconjugalisation") de l'allocation adultes handicapés.



• Cédric Jubillar, mis en examen pour le meurtre de sa femme Delphine en décembre 2020 et qui clame son innocence, va à nouveau être interrogé par les enquêteurs ce matin, au sujet de la nuit de la disparition.