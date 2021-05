DIRECT. La pandémie est en passe de faire plus de morts cette année qu'en 2020, selon l'Organisation mondiale de la Santé

Ce qu'il faut savoir

La pandémie est en passe de faire plus de morts cette année qu'en 2020, a prévenu vendredi 14 mai l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Selon le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "au train où vont les choses", la deuxième année de la pandémie sera "beaucoup plus mortelle que la première". Il a en outre appelé à renoncer à vacciner les enfants et les adolescents contre le coronavirus et à faire don des doses ainsi libérées au système Covax pour les redistribuer aux nations défavorisées. Suivez l'évolution de la situation dans notre direct.

Bas les masques aux Etats-Unis. Outre-Atlantique, l'annonce par les autorités de la levée de la recommandation du port du masque pour les personnes entièrement vaccinées (environ 35% de la population), a pris par surprise les responsables locaux, les experts et les entreprises, provoquant vendredi de vifs débats et une certaine confusion dans le pays.

Des réouvertures en Europe. Forts de résultats jugés encourageants par leurs gouvernements, plusieurs pays d'Europe rouvrent leurs économies affaiblies. Illustration, la Grèce a levé vendredi toutes les restrictions à la circulation après sept mois de confinement pour inaugurer une saison touristique très attendue. Seule condition désormais pour y voyager : être vacciné ou présenter un test Covid négatif. En Pologne, les cafés et les restaurants pourront servir les clients sur les terrasses à partir de samedi. L'Italie a de son côté annoncé qu'elle levait à partir de dimanche la mini-quarantaine de cinq jours pour les touristes européens. L'Angleterre se prépare elle aussi à franchir une étape majeure, avec la réouverture lundi des musées, hôtels et stades.

De nouveaux voyageurs en quarantaine en France. La France a pour sa part annoncé que les voyageurs de quatre nouveaux pays (Colombie, Bahreïn, Costa Rica, Uruguay), sur une liste qui en comptait douze, seraient soumis à une quarantaine de dix jours à partir de dimanche.