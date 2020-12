DIRECT. Emmanuel Macron positif au Covid-19 : Jean Castex a été testé négatif ce jeudi mais reste à l'isolement pendant sept jours

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: "On a un président de la République qui, certes, a le coronavirus, mais qui n'est pas gêné pour assurer ses missions. Il travaille, comme toujours."



Ce médecin urgentiste de formation assure qu'Emmanuel Macron "va bien" et "a maintenu un grand nombre de réunions en distanciel".

: Le président du Conseil européen, Charles Michel, se met à l'isolement "par précaution" après avoir rencontré le chef de l'Etat français, lundi. Il a pourtant "été informé par les autorités françaises qu'il n'était pas considéré comme un cas contact".

: Le Premier ministre portugais, Antonio Costa, annule ses déplacements après avoir déjeuné avec Emmanuel Macron, hier, à l'Elysée. Il attend désormais les résultats d'un test.

: Jean Castex a été diagnostiqué négatif au coronavirus lors d'un test PCR réalisé ce matin "par mesure de précaution", annonce Matignon. "Un nouveau test sera réalisé à J+7 conformément au protocole sanitaire", précisent les services du Premier ministre, qui reste à l'isolement.

: Le ministre allemand de la Santé affirme que, "en Allemagne, nous commencerons [la campagne de vaccination] le 27 décembre". En France, Jean Castex a évoqué "la dernière semaine du mois", qui débute le lundi 28 décembre.

: "Les 27, 28 et 29 décembre, la vaccination débutera à travers l'Union européenne."



La cheffe de la Commission européenne avait affirmé, hier, que la vaccination débuterait "le même jour" dans toute l'UE. Elle évoque désormais un lancement étalé sur trois jours.



: La vaccination dans l'UE débutera à partir du dimanche 27 décembre, annonce la présidente de la Commission européenne.

: La liste des responsables politiques qui s'isolent par précaution continue de s'allonger. Le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau (MoDem), qui a vu à plusieurs reprises le chef de l'Etat cette semaine, s'est également mis en quarantaine.

: @Laurence et @Perplexe : Emmanuel Macron a déjeuné avec Pedro Sanchez lundi, avec Richard Ferrand et les présidents des groupes politiques à l'Assemblée nationale mardi, et a dîné avec Jean Castex hier soir.

: Comme @Laurence et @Perplexe, vous êtes nombreux à vous demander pourquoi le Premier ministre, le chef du gouvernement espagnol ou encore le président de l'Assemblée nationale sont considérés comme cas contacts d'Emmanuel Macron. Pour rappel, l'Assurance maladie définit comme cas contacts toutes les relations qu'une personne positive a vues de façon rapprochée et sans masque (ou sans protection équivalente, comme une vitre de séparation ou un hygiaphone). Notament "ceux qui partagent le même lieu de vie" qu'un cas confirmé ou probable, ceux qui ont eu "un contact direct avec lui, en face à face, à moins d'un mètre, quelle que soit la durée (conversation, repas, flirt, accolades, embrassades)", ceux qui ont partagé avec lui "un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel…) pendant au moins 15 minutes".





: Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, va s'isoler "jusqu'au 24 décembre" car il est lui aussi cas contact d'Emmanuel Macron. Les deux hommes avaient déjeuné ensemble lundi, rappelle El Pais (article en espagnol).



: Sur Twitter, Boris Johnson souhaite un "prompt rétablissement" à Emmanuel Macron. Le Premier ministre britannique avait lui même été diagnostiqué positif au printemps et avait dû passer quelques jours en soins intensifs.

: Bonjour @isolement. Brigitte Macron est cas contact mais "ne présente aucun symptôme", a précisé son cabinet. Elle avait été testée négative au Covid-19 mardi, avant d'effectuer une visite dans un service pédiatrique de l'hôpital Saint-Louis à Paris.



: Emmanuel Macron, placé à l'isolement, annule son voyage au Liban prévu la semaine prochaine. Il devait passer un réveillon avec les militaires français de la Finul, la Force intérimaire des Nations unies au Liban, et rencontrer de nouveau les dirigeants libanais.

: Richard Ferrand "s'isole dès maintenant pour sept jours". "Il effectuera ensuite un test PCR, précise un communiqué de la présidence de l'Assemblée nationale. Il continue d'exercer ses fonctions."

: Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, "considéré comme cas contact du président", s'isole lui aussi.

: Matignon vient de confirmer que Jean Castex "se place à l'isolement" car il est cas contact d'Emmanuel Macron. "Le Premier ministre étant (...) cas contact, il s'applique à lui même ce qu'il demande aux Français, et par principe de précaution il s'isole en attendant les résultats des tests. Je l'ai eu au téléphone", a également précisé le président du Sénat, Gérard Larcher, il y a quelques instants.

: Le Premier ministre Jean Castex, cas contact d'Emmanuel Macron, "se place à l'isolement".

: "Je comprends que ce soit bordélique et complexe à gérer. Mais je suis forcément étonné que ce soit une nouvelle fois la culture qui subisse beaucoup de choses."



"Je comprends les raisons qui sont données" pour la prolongation de la fermeture des lieux culturels, "mais je suis étonné de voir ces raisons se déplacer différemment en fonction des secteurs", a déclaré le chanteur Julien Doré ce matin.



: C'est Olivier Véran, et non Jean Castex, qui présente finalement la stratégie de vaccination contre le Covid-19 au Sénat. Le Premier ministre est "potentiellement cas contact" et ne peut donc pas s'exprimer devant la Chambre haute. Vous pouvez suivre l'intervention du ministre de la Santé dans notre direct.

: "Ce diagnostic a été établi suite à un test PCR réalisé dès l’apparition de premiers symptômes" du Covid-19 chez Emmanuel Macron, précise l'Elysée dans un communiqué. "Conformément aux consignes sanitaires en vigueur applicables à tous, le président de la République s’isolera pendant sept jours. Il continuera de travailler et d’assurer ses activités à distance."

: Emmanuel Macron a été diagnostiqué positif au Covid-19, annonce l'Elysée.

: "Le 7 janvier est une clause de revoyure, je ne veux surtout pas qu'on recommence le scénario du 15 décembre où personne n'avait entendu les conditions sanitaires [posées pour la réouverture des lieux culturels]."

: "C'est une situation tragique, nous avions espéré que cette échéance du 15 décembre [pour les lieux culturels] pourrait être tenue, ça a été un crève-coeur épouvantable de prendre cette décision."

: Deux jours après les manifestations des professionnels de la culture contre la prolongation de la fermeture des musées et salles de spectacle, leur ministre de tutelle a expliqué sur France Inter qu'"il faut éviter les mouvements de populations". "Quand les lieux de culture fonctionnent, ce sont 40 000 personnes dans les rues de Paris", a-t-elle justifié.



: L'Afrique du Sud a dépassé hier la barre de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, atteignant 21% de positivité aux tests de dépistage. Lundi, ce chiffre était déjà de plus de 8 000 cas positifs en une journée, incitant le président à annoncer de nouvelles restrictions, notamment un couvre-feu à 23 heures et la fermeture pendant les fêtes de nombreuses plages du sud-est du pays.

: Le vaccin contre le Covid-19 sera administré au président élu américain, Joe Biden, dès la semaine prochaine. Le vice-président américain Mike Pence sera, quant à lui, vacciné demain. Les deux hommes recevront l'injection publiquement, afin de rassurer la population et créer la confiance dans le vaccin.







: Le budget 2021 revient devant l'Assemblée nationale. Les députés vont s'emparer une dernière fois du projet de loi de finances, dont l'examen a été retardé plusieurs fois en raison de la crise sanitaire, pour un ultime vote. Après une récession attendue à 11% du PIB en 2020, le gouvernement table sur un rebond économique de 6% du PIB en 2021, un déficit de 8,5% et une dette qui s'envole à 122,4% du PIB, dans un contexte de grande incertitude.

: Twitter prend de nouvelles mesures contre les "fake news". Le réseau social a annoncé hier qu'il allait exiger le retrait des publications mensongères sur les vaccins contre le Covid-19, à partir de la semaine prochaine. Les personnes concernées devront effacer leurs messages pour être autorisées à tweeter à nouveau.



: A Beille, dans les Pyrénées, on espère que la fermeture des remontées mécaniques va favoriser le ski de fond. "C'est un coup de publicité inattendu, je compte sur tous nos nouveaux pratiquants", explique le directeur de la station.





: La fin d'année approche et, avec elle, l'envie de tourner la page sur la pandémie de Covid-19. Mais 2021 sera encore marqué du sceau du coronavirus. Malgré l'arrivée imminente des premiers vaccins, une troisième vague semble de plus en plus réaliste en début d'année prochaine. Nous vous expliquons pourquoi.

: Pfizer a assuré travailler avec les autorités sanitaires locales sur ces réactions. La semaine dernière, les autorités sanitaires britanniques avaient déconseillé d'administrer ce vaccin aux personnes ayant eu par le passé d'"importantes réactions allergiques", après deux cas de mauvaise réponse aux premières injections. "Nous allons nous pencher de près sur toutes les informations évoquant des réactions allergiques graves et nous actualiserons si besoin la notice" du vaccin, a affirmé un porte-parole du laboratoire.

: Deux professionnels de santé vivant en Alaska ont développé une grave réaction allergique après avoir reçu une injection du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, rapporte le New York Times (article en anglais). Une femme a notamment dû être hospitalisée et se trouve désormais dans un état stable.

: La Nouvelle-Zélande est sortie de la récession liée à la pandémie de Covid-19, en établissant un record de croissance trimestrielle de 14% pour la période juillet-septembre, selon les chiffres officiels publiés aujourd'hui. Cette performance intervient après la chute de 11% du PIB enregistrée au trimestre précédent, période pendant laquelle le pays était en confinement.

: "La vaccination en France, c'est pour les fêtes", titre Le Parisien au lendemain de la présentation par Jean Castex du plan de vaccination contre le Covid-19. Les Echos, eux, soulignent que la campagne sera "longue", alors que la vaccination ne sera étendue au "grand public" qu'au printemps.



: Les Etats-Unis sont confrontés depuis plus d'un mois à un rebond spectaculaire de l'épidémie de Covid-19. La barre des 200 000 cas quotidiens a été dépassée sur 11 des 14 derniers jours. Les responsables sanitaires redoutaient cette flambée après Thanksgiving, il y a trois semaines, et craignent que la crise ne s'aggrave encore durant les fêtes de fin d'année.

: Quelque 113 000 malades du Covid-19 sont par ailleurs actuellement hospitalisés aux Etats-Unis, selon les données du ministère américain de la Santé. Il s'agit là aussi d'un pic.

: Les Etats-Unis ont enregistré hier un très lourd bilan de 3 784 morts et 250 000 cas de Covid-19 en 24 heures, des niveaux jamais atteints depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l'université Johns-Hopkins. C'est la troisième fois en une semaine que le pays franchit la barre des 3 000 décès quotidiens. Le bilan le plus lourd en matière de décès en une journée remontait à fin avril, au plus fort de la première vague.

