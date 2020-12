DIRECT. Covid-19 : "le confinement n'était pas une erreur, le poursuivre en serait une", estime le député Les Républicains Aurélien Pradié

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Les pays riches sont-ils en train de s'accaparer toutes les doses de vaccins sur le marché ? Comme le fait remarquer l'ONG britannique People's Vaccine Alliance dans le Guardian, les pays riches représentant 14% de la population mondiale ont mis la main sur 53% des doses de vaccins disponibles ou qui le seront à brève échéance.

: Malgré le confinement, le virus circule encore activement dans certains territoires, notamment dans l’Yonne. Le département affiche un taux d’incidence plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale. France 2 s'est rendu sur place.









(FRANCE 2)

: "Le confinement n'était pas une erreur, le poursuivre en serait une : le rôle du responsable politique n'est pas d'être un hygiéniste, le rôle du responsable politique est, à un moment, de lever la tête et de dire maintenant nous devons choisir entre un mal et un plus grand mal."



Invité de Public Sénat, Aurélien Pradié explique avoir attendu pour tenir ce discours, mais il estime désormais qu'il y a urgence : "ma responsabilité politique de député de la nation est aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme sur le déséquilibre entre l'intérêt sanitaire et les libertés publiques et individuelles."

: La Corée du Sud "va payer très cher" le fait de douter du fait que la Corée du Nord soit totalement épargnée par le virus, attaque Kim Yo-jong, la soeur du dictateur Kim Jong-un, indique le Guardian. Selon elle, des répercussions diplomatiques sont à prévoir.

: Angela Merkel annonce devant le Bundestag qu'elle s'oppose à l'ouverture des hôtels pour les fêtes, et se prononce en faveur de la fermeture des magasins au lendemain de Noël jusqu'au 10 janvier. Et elle déplore l'ouverture des échoppes proposant du vin chaud.

: "C'est totalement impossible. On injecte 30 millionièmes de gramme de cet ARN, qui est très instable. Après avoir été traduit en la protéine contre laquelle va se faire la réaction vaccinale, il est rapidement détruit. On va de l'ADN à l'ARN, le chemin inverse est exceptionnel. Et puis surtout, il y a dans l'organisme, des grammes et des grammes d'ARN. Et ce que l'on injecte, ce produit très instable, un fifrelin, ne peut en aucun cas modifier notre ADN. Ceux qui ont prétendu cela sont soit des gens qui ont voulu tromper les auditeurs, soit des gens qui sont profondément ignorants."















: Votre grand-mère a relayé un message Whatsapp où elle affirme que le vaccin contre le coronavirus à ARN messager va vous transformer en OGM captif du grand capital ? Le généticien Axel Kahn explique ce matin de façon limpide comment fonctionne ce vaccin (et pourquoi il ne va pas modifier votre ADN) même quand vous n'avez pas fait un bac S.

: Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a été interrogé sur CNews sur la possibilité d'un re-re-confinement après Noël. Alors qu'un conseil de défense sanitaire se tient ce matin à l'Elysée, il a souligné "un risque de 3e vague (...) ce qui est sûr, c'est que nous prendrons toujours les décisions qui sont nécessaires pour protéger les Français".

: Oui, dans certains Länder, magasins fermés à compter de lundi. Partout, vacances scolaires avancées de 2 jours. Et ça discute encore pour savoir si un confinement sera mis en place à compter du 27 décembre et si les vacances scolaires sont prolongées d'une semaine. 20.000 nouveaux cas hier. À part ça, il y a des circuits de Glühwein (vin chaud) dans les villes, pour remplacer les marchés de Noël.....

: Une précision d'@Isa, notre fidèle lectrice de Cologne, sur les mesures renforcées pour lutter contre la hausse du nombre de cas en Allemagne.

: Et pendant ce temps en Allemagne, quand l’épidémie s’enflamme avec 10 000 cas quotidiens, on ferme les clusters qui diffuse l’épidémie : les établissements scolaires. Comme presque partout où l’on voit ensuite l’épidémie décroître.

: Dans les commentaires, souligne la décision de plusieurs Länder allemands de fermer les écoles alors que l'épidémie regagne du terrain outre-Rhin.

: Et pendant ce temps en Allemagne, l'épidémie de coronavirus n'est vraiment pas sous contrôle. On compte 20 800 nouveaux cas et 590 morts supplémentaires en 24 heures.

: Le nombre de cas de coronavirus aux Etats-Unis a dépassé hier le seuil des 15 millions, dont 223 000 rien que pour la journée d'hier. Le pays compte 286 487 morts, dont 2 650 lors des dernières 24 heures.