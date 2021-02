DIRECT. Covid-19 : un nouveau Conseil de défense sanitaire se tient mercredi à l'Elysée

Minuit, l'heure de faire un dernier point sur l'actualité de la journée :

• #COVID_19 Les autorités sanitaires ont recensé 19 590 nouveaux cas de contamination ces dernières 24 heures, et 26 195 personnes atteintes du Covid-19 sont actuellement hospitalisées, selon Santé publique France. On déplore 352 nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures, et 235 décès en Ehpad depuis vendredi.

• Le chanteur de reggae Tonton David, connu pour son tube Chacun sa route, est mort à l'âge de 53 ans, ont indiqué à l'AFP l'un de ses enfants et son ancien manager.



• #REGIONALES Par un ultime vote à main levée du Sénat, le Parlement a adopté définitivement le report de mars à juin des élections départementales et régionales, du fait de l'épidémie de Covid-19. Ces scrutins auront lieu les 13 et 20 juin prochains.



• #FOOT Le PSG a réussi l'exploit de s'imposer 4-1 sur la pelouse du FC Barcelone ce soir, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens ont remporté le match grâce à un triplé de Kylian Mbappé, accompagné d'un but de Moise Kean.