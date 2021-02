DIRECT. Covid-19 : un nouveau conseil de défense sanitaire se tient ce matin à l'Elysée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Une initiative originale. Vienne, capitale autrichienne, a lancé une opération pour sortir ses jeunes habitants du huis clos auquel les contraint la pandémie. De célèbres cafés, fermés depuis début novembre, rouvrent pour des créneaux horaires réservés aux révisions et autres devoirs des écoliers, lycéens et étudiants. Ambiance studieuse garantie.







: "Ce choix [de réserver le vaccin AstraZeneca aux soignants] est un choix logique. Ce vaccin a des performances tout à fait suffisantes, on le réserve donc à des personnes qui ont des risques moins élevés de faire des formes graves."



Même s'il est reconnu comme moins efficace que le Moderna ou le Pfizer, le vaccin AstraZeneca "sera utile aux personnels soignants à qui il évitera la majorité des formes symptomatiques", affirme la HAS à franceinfo.

: Comment trouver l'amour au temps du Covid-19 ? Depuis presque un an, la crise sanitaire bouleverse nos vies, jusque dans leurs aspects les plus intimes. Franceinfo souhaite recueillir les témoignages de célibataires dont la quête de l'amour est mise à mal par la crise. Si vous souhaitez participer, rendez-vous à cette adresse.







: Ils avaient été verbalisés pour avoir déjeuné à la terrasse fermée d'un restaurant proche de l'ancien palais de justice de Paris. La Cour nationale du droit d'asile a annoncé avoir demandé la démission de deux de ses membres, vous explique notre article.

: Emmanuel Macron a encouragé les fabricants de vaccins vétérinaires à s'impliquer dans la production des vaccins contre le Covid-19. Plusieurs laboratoires vétérinaires ont participé, aux côtés des laboratoires classiques, à la réunion à l'Élysée qui s'est tenue hier sur les vaccins. Plus d'informations dans notre article.

: Un sous-traitant français commencera à produire "courant mars" le vaccin de Moderna contre le Covid-19. Un autre lancera "courant avril" la production de celui de Pfizer/BioNTech, a annoncé sur RTL la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK et son concurrent allemand CureVac ont annoncé s'unir pour développer un vaccin à ARN messager contre les nouveaux variants du coronavirus. Ils espèrent être prêts pour 2022.





Le Sénat a rejeté hier soir l'article du projet de loi de bioéthique qui visait à ouvrir à toutes les femmes l'accès à la PMA. Son extension pourra toutefois faire l'objet d'un nouveau vote, vous explique notre article.



Le gouvernement laisse le temps aux mesures annoncées vendredi par Jean Castex de s'installer avant toute nouvelle décision, mais n'exclut pas un nouveau tour de vis si cela s'avère nécessaire, indique à franceinfo une source gouvernementale. Un conseil de défense sanitaire va se réunir dans la matinée à l'Élysée.





Dix-sept départements sont en vigilance orange pour des risques de crues dans un grand quart sud-ouest du pays ainsi que dans l'extrême nord, indique Météo France dans son bulletin matinal.



: Bonne nouvelle pour les retardataires. La validité des tickets restaurant 2020, qui courait jusqu'à fin février, sera prolongée jusqu'au 31 août 2021 en raison de la crise sanitaire, indique un décret paru au Journal officiel ce matin.

: Bars ouverts en Italie, bibliothèques accueillant du public en Pologne... Vues de France, les images peuvent surprendre. Plusieurs pays ont commencé à alléger les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Comment expliquer ces décisions ? Eléments de réponse.

: L'indice de démocratie est calculé tous les ans par l'unité de recherche du groupe The Economist. Il est évalué selon 60 critères concernant le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiques, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique. "Le score moyen de l'indice [est] à son plus bas niveau historique", écrit cette année l'hebdomadaire britannique.

: Les libertés démocratiques ont reflué dans près de 70% des pays du monde en 2020 à cause des mesures sanitaires, selon une étude de The Economist (lien en anglais). En raison des "restrictions de la liberté de déplacement" au travers de "plusieurs confinements et des couvre-feux nationaux", la France arrive, elle, à la 24e place sur 167 pays. Elle est ainsi reléguée dans la catégorie des "démocraties défaillantes".

: "Les vacances de février vont être confinées à la maison", déplore Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage. A quelques jours du début des vacances d'hiver, les taux de réservation sont au plus bas. En temps normal, près de 3 millions de Français font leurs valises. Ils seront "certainement moins de 100 000" cette année, selon lui.

: Comment savoir si on est atteint d'un variant du Covid-19 ? C'est cette interrogation qui fait la une du Parisien ce matin. "Seulement certains types de tests permettent de dire [aux patients] s'ils sont infectés par la souche mutante", écrit le journal.





: L'enquête sur l'origine du Covid-19 continue. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé sont arrivés ce matin à l'Institut de virologie de Wuhan en Chine. Cet institut, qui comporte plusieurs laboratoires à haute sécurité où des chercheurs travaillent sur des coronavirus, avait été accusé par Donald Trump d'avoir laissé fuiter le virus, une accusation fermement démentie par Pékin.







Emmanuel Macron a assuré que "d'ici la fin de l'été, nous aurons proposé un vaccin à tous les Français qui le souhaitent". A l'issue d'une réunion avec des laboratoires, il a aussi annoncé que dès le début mars, quatre sites pharmaceutiques en France commenceraient à produire des vaccins. Voici ce qu'il faut retenir de sa prise de parole.



Un tribunal moscovite a ordonné hier l'emprisonnement pour trois ans et demi de l'opposant Alexeï Navalny. Souhaitant dénoncer cette décision, près de 1 400 personnes ont été arrêtées lors de rassemblements.



Il n'y a pas de nouveau tour de vis envisagé à ce stade par l'exécutif, a appris franceinfo de source gouvernementale. Ce matin à 9 heures, un nouveau conseil de défense sanitaire se réunit autour d'Emmanuel Macron à l'Elysée.





Dix-sept départements sont en vigilance orange pour crues dans un grand quart sud-ouest du pays ainsi que l'extrême Nord, selon Météo France.





Le Sénat a rejeté hier soir l'article du projet de loi bioéthique qui visait à ouvrir à toutes les femmes l'accès à la PMA. Son extension pourra toutefois faire l'objet d'un nouveau vote.