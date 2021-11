DIRECT. Covid-19 : un conseil de défense sanitaire se tient à l'Elysée, à quelques heures de l'allocution d'Emmanuel Macron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: La ville de Heihe (prononcer "Ré-reu"), une ville chinoise située à la frontière russe, offre 100 000 yuans (environ 13 500 euros) de récompense pour toute information sur l'origine de la flambée des nouveaux cas de Covid-19. Les autorités locales s'inquiètent particulièrement d'un risque de transmission du virus depuis la Russie par des contrebandiers, des braconniers ou des pêcheurs transfrontaliers.







(Wang Jianwei / Xinhua via AFP)

: Il est l'heure de faire le point sur l'actualité :



•La Pologne s'inquiète d'une escalade à sa frontière avec la Biélorussie, où des milliers de migrants sont massés. Les Occidentaux dénoncent une tactique "inacceptable" de Minsk.



• Thomas Pesquet est rentré sur Terre après un séjour de six mois en orbite dans la Station spatiale internationale. L'astronaute français est rentré avec les autres membres de la mission Crew-2, le Japonais Akihiko Hoshide et les Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur.



• La France restitue solennellement au Bénin 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey pillés au XIXe siècle par les troupes coloniales, un "moment historique de fierté nationale" pour les autorités béninoises.



Pour la 9e fois depuis le début de la crise sanitaire, Emmanuel Macron s'adresse solennellement aux Français à 20 heures pour promouvoir le rappel vaccinal face au rebond de l'épidémie et évoquer les priorités de la fin du quinquennat.

: Un an plus tard, la notion de dopage génétique est entrée sur la liste des substances et des méthodes interdites. "Lorsque des méthodes et substances sont interdites, nous développons des méthodes anti-dopage", poursuit le directeur.







(MAXPP)

: L'ARN messager synthétique pourrait-il devenir le prochain filon des athlètes dopés ? L'Agence mondiale anti-dopage (AMA) a commencé dès 2002 à se pencher sur le sujet. "À l'époque, les experts nous avaient alertés en disant : 'Attention, ce sont des technologies qui se développent très vite à des fins de thérapies géniques. (...) Un jour il y aura des outils thérapeutiques à base d'acides nucléiques'", explique le directeur science et médecine de l'agence à franceinfo sport.







(Henri Lauriano / franceinfosport)

: A quelques heures de la prise de parole d'Emmanuel Macron, Doctolib annonce une "nouvelle journée record avec 98 000 Français ayant pris leur rendez-vous de rappel de vaccination sur Doctolib" hier. C'est deux fois plus que la moyenne des sept derniers jours, selon la plateforme.

: La pandémie de Covid-19 a "ravivé" les discours antisémites et donné lieu à "de nouveaux mythes et théories du complot blâmant les juifs" pour la crise sanitaire actuelle, selon un rapport de l'Agence européenne des droits fondamentaux, qui s'appuie sur des statistiques officielles et les données d'organisations civiles.

: On fait le point sur l'actualité :



• Après six mois dans l'espace, Thomas Pesquet a amerri au large de la Floride. L'astronaute de 43 ans a passé quelque 200 jours en apesanteur. Vous pouvez suivre notre direct spécial.



• Les évêques catholiques de France ont décidé de mettre en place un dispositif d'indemnisation des victimes de pédocriminalité dans l'Église, notamment "en se dessaisissant de biens immobiliers".



• L'Assemblée nationale a voté en première lecture les crédits pour le plan d'investissement France 2030, en adoptant "l'amendement le plus cher de la Ve République", de 34 milliards d'euros, dont 3,5 milliards dès 2022.



Pour la 9e fois depuis le début de la crise du Covid-19, Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20 heures pour promouvoir le rappel vaccinal face au rebond de l'épidémie et évoquer les priorités de la fin du quinquennat.