DIRECT. "Je ne donne aucune leçon" : regardez l'audition de Roselyne Bachelot devant la commission d'enquête du Sénat sur le Covid-19

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

Un pressing de Dieppe, en Seine-Maritime, a eu lieu l'idée d'acheter des masques en tissu et de les louer. Il s'occupe de la livraison, de la décontamination et du lavage. Les règles d'hygiène sont maximales.











: @Gauthier @seb64 C'est possible mais sous certaines conditions. Depuis le 1er août, toute personne qui souhaite séjourner plus de 48 heures en Belgique doit compléter un formulaire électronique d'identification dans les 48 heures précédant l'arrivée. Si vous venez d'un département classé zone rouge par les autorités belges, il est obligatoire d'effectuer une quatorzaine et un test de dépistage. Si c'est un département en zone orange, c'est recommandé. La liste est là. Ces restrictions sont valables pour les voyages non essentiels, pour les déplacements autorisés c'est encore autre chose. Tout est précisé ici.

: Et est-ce qu'un Français peut aller en Belgique ? Y a-t-il une quarantaine ? Des contrôles aux frontières ?

: Suite à cette annonce, il est toujours possible pour des Français de se rendre en Belgique ? (Quel que que soit leur départements d'origine)

: Bonjour . Je pense que vous parlez de l'hydroxychloroquine. Non ce n'est plus utilisé. La France en a banni le 28 mai l'usage contre le Covid-19. Le 17 juin, l'OMS a décidé d'arrêter les essais cliniques, estimant qu'elle n'a "pas pour résultat la réduction de la mortalité de ces patients".

: Bonjour FI, je ne comprends pas ce qui se passe à Marseille. On nous dit que les hôpitaux sont presque saturés alors que pendant la phase précédente le médicament miracle fonctionnait. On ne l'utiliserait plus ? Un grand merci pour vos précisions et très bonne journée à tous.

A l'hôpital Nord de Marseille (Bouches-du-Rhône), les services sont au bord de la saturation. Dans l'unité de réanimation, sept lits sur 10 sont occupés par des malades du Covid-19. Pour désengorger le service, 20% des patients ont été transférés vers des cliniques privées. Reportage de France 2.













: Le collectif Victimes Coronavirus France dépose plainte et saisit la Cour de Justice de la République contre Jean Castex concernant sa gestion de l'épidémie de Covid-19. "Depuis sa nomination, le gouvernement n'a quasiment fait qu'inciter au retour à la vie économique et sociale", estime-t-il. Plusieurs plaintes ont déjà été déposées par le cabinet Di Vizio, la première contre Agnès Buzyn et Edouard Philippe, la deuxième contre Olivier Véran.

: @Sandra @Guil68 @Madeline. Merci pour vos témoignages ! N'oubliez pas que vous pouvez partager votre expérience sur les tests PCR de dépistage du Covid-19 dans notre appel à témoignages pour une enquête participative. Il vous suffit de remplir notre formulaire. Vos coordonnées resteront confidentielles.

: Bonjour FI ! Merci pour le job ! Est-ce qu'il existe des enquêtes sur les moyens alloués pour effectuer les tests dans des délais raisonnables ? Petite expérience personnelle. Mon fils est scolarisé dans une école primaire et nous avons reçu hier (16/09) un courrier de l'ARS nous indiquant qu'il est cas contact d'un camarade testé positif (le résultat date d'hier) et ayant été isolé le 7 septembre. L'autorité de santé nous dit aussi hier soir donc que notre fils aurait du être isolé depuis le 07/09, il y a donc 10 jours ! Et qu'il devait passer un test le 14/09... Je crois qu'il y a un problème.

: Bonjour, oui je confirme. Dans les Hauts-de-France j'attends le résultat du test PCR de ma fille depuis une semaine alors que je suis positif et qu'elle est cas contact ....

: Bonjour, Alors que Mr le Premier Ministre a annoncé la réduction du confinement de 14 à 7 jours, les établissements scolaires ont reçu lundi 14 une annonce comme quoi ils devaient appliquer la quatorzaine sur les personnes en attentent de résultats ou cas contact. Ma fille attend le résultat de son test effectué il y a 9 jours et n'est pas autorisée à revenir. Quelle est la logique au sein de notre ministère ?



Un grand MERCI à tout le personnel soignant et laborantin(es) qui font face encore une fois à une situation difficile.

: Très étendue et boisée, la commune ne compterait que 5 à 10% de zones urbaines très densément peuplées. Un argument entendu par le tribunal administratif de Nice, qui a aussi retenu le fait que Villeneuve-Loubet et ses 15 000 habitants s'inscrivent en continuité territoriale avec d'autres communes, comme Biot qui compte 10 000 habitants mais n'est pas visée par les mêmes contraintes.

: La mairie LR de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) a contesté en justice avec succès le port obligatoire du masque imposé sans distinction. A la barre, le directeur général adjoint des services, Mathias Pinet, a souligné que la commune n'était "pas en rébellion" et avait même devancé l'appel en imposant le masque aux abords des crèches et des établissements scolaires. Mais elle est peu peuplée, d'où l'incompréhension d'un arrêté qui impose le port du masque.

: Bonjour @En attente @QuiVivraVeran @Vans22. Olivier Véran prendra la parole à 17 heures pour son premier point de situation hebdomadaire sur le Covid-19, au sein de son ministère des Solidarités et de la Santé. Impossible de vous dire combien de temps ça durera, ni quelles seront les annonces. Il fera "une présentation claire pédagogique de la stratégie" du gouvernement "pour vivre avec le virus", a simplement expliqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal hier, à l'issue du conseil des ministres.



Puis le ministre sera l'invité du JT de France 2 à 20 heures.

: Bonjour, à quelle heure Oliver Véran doit-il prendre la parole ? En espérant qu'il an'ccouchera pas d'une (petite) souris comme Mr Castex la semaine dernière... merci et bonne journée :)

: Bonjour FI !Doit-on s'attendre à des annonces particulières lors de la conférence de presse d'Olivier Véran cet après-midi ?

: Bonjour FI, savez-vous à quelle heure le ministre de la Santé va parler aujourd'hui pour faire un point sur l'évolution épidémique par département ?

: Bonjour @Labor-omnia-vincit. Eh bien cette tribune n'est pas fondée sur des informations fiables, donc attention aux fausses infos ! L'Insee vient de répondre sur Twitter et promet une analyse solide et vérifiée demain, avec une comparaison entre décès liés au coronavirus et décès liés à la canicule de 2003. Soyez vigilants face aux fausses infos et n'hésitez pas à continuer à nous signaler dans les commentaires une information qui vous interpelle ou qui vous fait douter de sa véracité.

: Bonjour FI, pouvez-vous mener une enquête sur le nombre de morts du Covid ? Cette tribune publiée dans Le Point me semble très intéressante http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/les-donnees-insee-demontrent-quil-est-impossible-davoir-30-800-morts-en-plus-en Pouvez-vous dire quelque chose sur le sujet ? Surtout sur les hôpitaux qui touchent de l'argent par déclaration Covid (vrai ou fake)Merci bonne journée.

: @Ragnar @hhyy Si vous ne faites que traverser, pas de problème. C'est le fait de rester, même pour une journée, dans ces départements, qui pose problème. La Belgique rappelle néanmoins qu'il s'agit de recommandations, les frontières ne sont pas fermées. Le but est d'éviter des contaminations en hausse et des situations telles que celle-ci : 41 jeunes Belges sont revenus d'un séjour de 15 jours à Albufeira (sud du Portugal) positifs au coronavirus.

: Mais pour se rendre en Creuse il faut bien traverser les autres régions, non,?

: Il y a un aérodrome/aéroport en Creuse pour accueillir les Belges qui ne pourront traverser la France en voiture pour s'y rendre ?

: Des irréductibles territoires. Les Belges ont le droit de se rendre dans un département pour l'instant : la Creuse, comme le signale le journaliste François Beaudonnet.

: Le gouvernement a identifié 225 millions d'euros de fraude au chômage partiel. Plus de la moitié des sommes ont d'ores et déjà été bloquées ou récupérées, selon le ministère du Travail, qui affirme que plus de 50 000 contrôles ont été effectués. Les détails par ici.

: "Si les étudiants ne sont pas pris en charge, accompagnés, cela les encourage à ne pas se faire tester ni à faire attention. Il est nécessaire de leur faciliter l'accès à des tests et au médecin."



Les cours reprennent à peine que plus d'une dizaine de clusters ont déjà été identifiés au sein de certains établissements d'enseignement supérieur. Le syndicat étudiant Unef pointe du doigt une gestion défaillante de la part du ministère.



Bonjour @StrikeOn? et merci à vous surtout ! En effet 20 laboratoires du sud de la France entendent dénoncer cette situation difficile qui les met au pied du mur. Pour cela, ils se sont mis en grève mardi, pour 24 heures. Ils réclament 10% d'augmentation sur leurs salaires. "1360 euros, bac + 2, voilà mon salaire", témoigne Maud Taurines, technicienne de laboratoire.











: Bonjour FIles délais d'attente pour les tests PCR sont de plus d'une semaine, voire davantage, et de toute façon incompatibles avec les annonces de santé publique sur la prise en charge... j'apprends que les labos commencent à se mettre en grève...! Peut-on avoir plus d'infos là-dessus ? Merci et bon courage à vous.

: Bonjour @frontalier @Frontalière @Casper59. Effectivement, les départements du Nord et du Pas-de-Calais passent à leur tour en zone rouge pour les affaires étrangères belges. Mais la frontière n'est pas fermée pour autant. Concrètement, cela implique que les voyages non indispensables sont interdits à cette exception près. Les frontaliers, eux, bénéficient d'une relative souplesse et pourront continuer à effectuer les déplacements essentiels.



Mais on ne devrait pas augmenter les contrôles pour autant, précise la RTBF, qui donne des exemples : "Interdites donc les journées shopping à Lille ou les séjours sur la Côte d'Opale. Les travailleurs frontaliers peuvent eux continuer à se rendre à leur travail et de même que les habitués des petits commerces locaux qui régulièrement traversent la frontière pour se rendre au PMU ou dans une supérette locale, près de chez eux." Notez que cette décision sera officiellement d'application dès ce vendredi 16 heures.

: Bonjour, je suis de Lille, paraît-il que les Français ne peuvent plus se rendre en Belgique à partir de ce jour. Seulement une personne en activité professionnelle peut se rendre sur le territoire belge ! Avez-vous des news ? Merci

: Bonjour, merci pour votre travail. Vous n'avez pas parlé des Belges qui viennent de décider de passer le Nord et le Pas-de-Calais en zone rouge. Plus de voyages non essentiel prévus mais les frontaliers peuvent passer. Vont-ils rétablir les contrôles à la frontière ?

: Bonjour. Je viens de lire que la Belgique interdit son territoire aux français nordistes sauf quelques motifs... or, nous avons des cours de piscine pour les enfants en Belgique et impossible de savoir si nous pouvons passer la frontière pour cela... vous pouvez m'aider ?



Il y a la crise sanitaire, mais aussi la crise économique. L'Opinion et L'Humanité observent à la loupe les plans sociaux annoncés en ce moment.













L'épidémie de Covid-19 occupe sans surprise les gros titres, sous différents aspects. Vous êtes nombreux à rapporter dans ce direct des difficultés pour obtenir les résultats des tests PCR : Le Parisien-Aujourd'hui en France révèle le business des tests (sujet sur lequel nous enquêtons aussi). Quant à Ouest-France, il revient sur les difficultés dans les Ehpad.













: Néanmoins, une circulaire du ministère de l'Enseignement supérieur demande aux universités de se préparer à plusieurs scénarios possibles. Cette circulaire envisage la fermeture et la totalité des cours à distance.

: "Respecter un mètre de distance, ce n'est pas possible" : Lou Bourdy et Alexis Morel racontent l'organisation difficile des universités, entre amphithéâtres bondés et cours à distance. Les étudiants sont masqués, mais agglutinés à l'entrée d'amphithéâtres. Certains sont carrément assis par terre dans le couloir.

: Mais le rapport souligne avec urgence la difficulté qu'aura une partie de la population mondiale à trouver des vaccins dans la période initiale. Par ailleurs, un dispositif de mutualisation internationale appelé Covax, soutenu par l'Organisation mondiale de la anté (OMS), est boycotté par Washington et manque de financements.

: Un groupe de pays riches représentant 13% de la population mondiale a pré-acheté la moitié des futures doses de vaccins contre le Covid-19, dénonce l'ONG Oxfam dans un rapport. La logique de ces pays est de s'approvisionner par précaution auprès de multiples fabricants concurrents, dans l'espoir qu'au moins l'un de leurs vaccins se révèle efficace.

