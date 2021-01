DIRECT. Covid-19 : début janvier, les variants touchaient 500 Français par jour, contre "plus de 2 000 actuellement", annonce Olivier Véran

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: "On est toujours dans la deuxième vague, qui a la forme d'un dos de chameau : on a franchi la première bosse il y a quelques semaines et on entame la deuxième montée."



Sur notre antenne, ce réanimateur estime qu'"on se rapproche dangereusement du point à partir duquel le nombre de contaminations quotidiennes va rapidement augmenter pour atteindre une situation similaire à celle de l'Angleterre, de l'Espagne, du Portugal".





: @Raym : La décision d'un éventuel reconfinement doit être prise ce week-end ou en tout début de semaine prochaine, une fois que l'exécutif aura analysé les données avec 15 jours de recul sur l'application nationale du couvre-feu à 18 heures. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Emmanuel Macron ou Jean Castex s'exprimeront.

: Pas de décision de reconfinement aujourd’hui ? Une décision sera prise quand ?

: Olivier Véran fait savoir que "de premiers transferts de patients interrégionaux" sont de nouveau envisagés pour faire face à la pression croissante qui pèse sur les services de réanimation.

: "S'il n'y avait pas de couvre-feu, nous n'aurions pas un plateau comme nous connaissons aujourd'hui, nous aurions une vague épidémique."



Le ministre répète que le couvre-feu à 18 heures a "clairement un impact" mais "n'est pas suffisant face aux variants".

: Petite session de rattrapage en trois vidéos si vous étiez en train de faire la vaisselle du déjeuner quand Olivier Véran a pris la parole.

: A l'issue de sa prise de parole, qui aura duré une dizaine de minutes, Olivier Véran diffuse un résumé en quatre point de son propos. Il répond à présent aux questions des journalistes.





: "Le couvre-feu et l'ensemble des mesures sont certes utiles mais probablement insuffisantes."



Evoquant "une épidémie dans l'épidémie" menaçant de frapper "très vite et très fort si nous ne faisons rien", le ministre compare les variants à "de nouveaux virus appelant de nouvelles réponses pour nous protéger".

: "Malgré tous nos efforts, les variants circulent activement en France."



Au début du mois, les variants touchaient 500 Français par jour, contre "plus de 2 000 patients par jour actuellement".

: Le ministre de la Santé évoque les deux principales différences entre cet automne et aujourd'hui : sur le plan positif, la campagne de vaccination a débuté, mais sur le plan négatif, des variants plus contagieux sont apparus entre temps.

: "La pression sanitaire et la tension hospitalière augmentent."















: "Le couvre-feu à 18 heures a une efficacité."



Selon le ministre, cette mesure "a permis d'éviter que nous connaissions la même vague épidémique que nos voisins" mais "cet effet s'estompe".

: "Nous ne sommes pas dans une vague épidémique, quand le virus se diffuse de manière exponentielle comme au printemps dernier et qu'il emporte tout sur son passage. Mais il circule à un niveau élevé et nous sommes sur un plateau montant, qui augmente de 10% par semaine."



Le point-presse du ministre vient de débuter. Vous pouvez le regarder dans notre direct TV (ou l'écouter sur notre antenne radio).







: Il est 14 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



• Le ministre de la Santé, Olivier Véran, doit s'exprimer d'un instant à l'autre pour faire le point sur la circulation du coronavirus en France, une intervention à suivre dans notre direct. Le Premier ministre, Jean Castex, entame, lui, une série de consultations sur un éventuel confinement.



• Une conseillère Pôle emploi de Valence (Drôme) et une DRH d'une entreprise de la commune voisine de Guilherand-Granges (Ardèche) ont été tuées par balles, ce matin. Un suspect a été rapidement interpellé par la police, qui cherche à présent à déterminer ses motivations.



• Huit mineurs et un majeur ont été interpellés ce matin à Vanves (Hauts-de-Seine) en lien avec le violent passage à tabac à Paris du jeune Yuriy, 15 ans, il y a deux semaines. Ils ont été placés en garde à vue notamment pour "tentative d’assassinat".







• Et le vainqueur est... Yannick Bestaven. A la faveur d'une compensation obtenue pour s'être dérouté après le naufrage de Kevin Escoffier, le skipper de 48 ans a remporté la 9e édition du Vendée Globe après 80 jours, 13 heures, 59 minutes et 46 secondes de course.

: Le ministère de l'Economie annonce que les très petites entreprises fermées administrativement durant le deuxième confinement, ainsi que certains petits hôtels, pourront se faire rembourser leurs dépenses liées à la numérisation à hauteur de 500 euros. Demandes à déposer par ici.

: Retard annoncé, coups de pression et bataille d'interprétation autour du contrat : dans cet article, nous vous résumons en quatre actes comment le ton est monté ces derniers jours entre Bruxelles et AstraZeneca.









: Derrière la querelle autour de la livraison des vaccins AstraZeneca aux pays de l'UE se cache un enjeu symbolique pour les Britanniques : celui de la souveraineté retrouvée. Analyse de notre correspondant à Londres Richard Place.

: "Je vivais beaucoup à travers les autres et à travers ma cuisine."



Cette cheffe raconte à France 3 Hauts-de-France le burn-out qui l'a contrainte à être hospitalisée durant trois semaines le mois dernier. "Il y a eu mes problèmes personnels, les problèmes liés à mon activité de cheffe de cuisine, de cheffe d'entreprise et le confinement", analyse-t-elle.

: Comment se déroule la vaccination en zone rurale ? Notre reporter Boris Loumagne s'est rendu dans la Nièvre, où la solidarité s'organise pour aider les plus âgés à se rendre jusqu'au centre de vaccination de Clamecy. Certains retraités se sentent toutefois un peu dépassés face à la complexité de la prise de rendez-vous.









: "Le personnel en place ne suffit pas."



Face à la recrudescence des patients Covid, trois établissements hospitaliers du nord de l'Alsace recherchent des volontaires pour renforcer les équipes en place. Des médecins retraités ou remplaçants commencent à arriver en renforts.

: Il est midi, voici un nouveau point sur l'actualité :







Reconfinement ? Pas reconfinement ? On devrait en savoir un peu plus en début d'après-midi. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, donne rendez-vous à 14 heures pour une conférence de presse. Suivez notre direct.



Ce matin, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a redit que les vacances scolaires de février pourraient bien être "allongées" cette année.







Et le vainqueur est... Yannick Bestaven. Le skipper de La Rochelleremporte la 9e édition du Vendée Globe après 80 jours, 13 heures, 59 minutes et 46 secondes de course. Il a franchi la ligne d'arrivée à 4h19. Il est déclaré vainqueur à la faveur d’une compensation obtenue parce qu’il s’était dérouté pour venir en aide à Kevin Escoffier fin novembre.



Charlie Dalin, qui avait coupé la ligne en premier dès hier soir aux Sables d'Olonne, prend la deuxième place du classement général. Louis Burton, arrivé quatre heures plus tard, complète le podium. Thomas Ruyant et Boris Herrmann ont également mis le pied à terre. Suivez notre direct.



#VALENCE Un homme armé a ouvert le feu ce matin dans une agence Pôle emploi de Valence (Drôme), tuant une conseillère. Une autre personne a été tuée dans une commune située à proximité. L'individu a été arrêté.



#YURIY Huit mineurs et un majeur ont été interpellés ce matin à Vanves (Hauts-de-Seine). Ils ont été placés en garde à vue notamment pour "tentative d’assassinat". C'est en lien avec le violent passage à tabac à Paris du jeune Yuriy, 15 ans, il y a deux semaines.

: Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont décidé de reporter de deux mois la première épreuve test. Initialement prévue début mars, l'épreuve de natation artistique, qui doit aussi servir de tournoi de qualification olympique, devrait finalement se dérouler début mai. Ce report a été pris pour "garantir les conditions les plus équitables possibles pour la participation des athlètes" et tenir compte des restrictions de voyage en vigueur au Japon.

: "Si on ferme de nouveau, l'économie va partir en vrille." Les mots du président délégué du Medef sur RFI ce matin. Patrick Martin redoute une forte hausse des dépôts de bilan : "il y aura probablement 20 000 à 25 000 dépôts de bilan de plus que l'année dernière."





: Les viols (+11%) et les violences intra-familiales (+9%) en forte hausse en 2020. C'est ce qui ressort ce matin du premier bilan annuel de la délinquance publié par le ministère de l'Intérieur. Ces augmentations contrastent avec la baisse de la plupart des autres indicateurs de la délinquance en cette année marquée par la pandémie et les deux périodes de confinement, selon l'analyse de la délinquance 2020 du service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI).

: Vous n'aurez même pas besoin de bouger, @abeilles : vous aurez tout ici-même dans ce live. Vous pourrez aussi écouter la conférence avec les amis de la radio, ou la regarder avec les amis de la télé.

: Sur quelle chaine TV sera retransmise la conférence de presse à 14h ce jour ?

: Tous les rendez-vous de premières injections sont reportés dans les Hauts-de-France. "Des difficultés d’approvisionnement en vaccin Pfizer contraignent l’ARS et les préfectures à demander aux centres de vaccination une nouvelle régulation des plannings de vaccination", explique le communiqué commun de l'Agence régionale et de la préfecture de région.



La région va disposer de 126 360 doses pour l’ensemble du mois de février, soit 31 590 doses par semaine, c'est moins que les 129 515 doses livrées en janvier.

: "Entraver la libre circulation d'une région à l'autre, ça nous préoccupe beaucoup."



Même si n'est rien encore décidé, Philippe Laurent préfère prévenir. "Nous comprenons parfaitement la question des couvre-feux. Maintenant, la question d'entraver la libre circulation d'une région à l'autre... fondamentalement, les maires de France peuvent difficilement accepter ces restrictions", a assuré sur franceinfo le secrétaire général de l'Association des maires de France.

: Bonjour . Oui, le service politique de France Télévisions en a eu la confirmation. Et pour être précis, Olivier Véran sera accompagné de Jérôme Salomon, le directeur général de la santé.

: Bonjour. Vous nous confirmez bien que le ministre de la santé intervient à 14h ce jour ? C'est un horaire inhabituel... Merci

: "On peut comprendre la fatigue et la lassitude."



Les mots sur France 2, ce matin, de Jean-Michel Blanquer. Le désarroi, c'est normal, quand vous avez un commerce, c'est quelque chose de très dur à vivre, dans tous les pays du monde", a expliqué le ministre de l'Education nationale.

: Reconfinement ? Pas reconfinement ? On devrait en savoir un peu plus cet après-midi lors de la conférence de presse d'Oliver Véran, le ministre de la Santé. C'est à 14 heures, et ce sera à suivre ici-même bien sûr.

: Des tests in vitro "n'ont pas montré la nécessité d'un nouveau vaccin pour faire face aux variants émergents", assurent les deux sociétés dans un communiqué. Elles soulignent toutefois qu'elles "continuent de surveiller les variants émergents et sont prêtes à réagir" si une de ces mutations s'avérait résistante au vaccin.

: Pfizer et BioNTech estiment que leur vaccin est efficace contre les variants britannique et sud-africain. Suivez notre direct.

: Vous l'avez peut-être raté tout à l'heure : Bill Gates était l'invité exceptionnel de franceinfo à 8h30. Le fondateur de Microsoft, régulièrement mis en cause par les complotistes durant la pandémie de coronavirus, milite pour la gratuité des vaccins pour les pays les plus pauvres.









: Il est 9 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :







Les vacances scolaires de février pourraient bien être "allongées" cette année. Confirmation ce matin de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui redit également que la piste du "confinement très serré" est bien évoquée. Suivez notre direct.



• Et le vainqueur est... Yannick Bestaven. Le skipper de La Rochelle a franchi la ligne d’arrivée en troisième position cette nuit, à 4h19. Mais il est déclaré vainqueur à la faveur d’une compensation obtenue parce qu’il s’était dérouté pour venir en aide à Kevin Escoffier fin novembre.



Charlie Dalin, qui avait coupé la ligne en premier dès hier soir aux Sables d'Olonne, prend la deuxième place du classement général. Louis Burton, arrivé quatre heures plus tard, complète le podium.



#YURIY Huit mineurs et un majeur ont été interpellés ce matin à Vanves (Hauts-de-Seine) et placés en garde à vue notamment pour "tentative d’assassinat". C'est en lien avec le violent passage à tabac à Paris du jeune Yuriy, 15 ans, il y a deux semaines.





Le secrétaire d'Etat à la Protection de l'enfance, Adrien Taquet, a annoncé une série de mesures pour les enfants placés, à commencer par l'inscription dans la loi de l'interdiction de leur placement dans des hôtels.

: "Oui, il faudrait m'imposer plus lourdement."



Bill Gates, qui est à la tête d'une fortune estimée à 130 milliards de dollars, redit sur franceinfo que les riches ne sont pas assez taxés, selon lui. Son interview est à suivre en vidéo ici.

: "Quand toutes ces choses-là sont répandues sur l'Internet, il faut être inquiet."

: Sa parole est rare. Le milliardaire Bill Gates est maintenant l'invité exceptionnel du "8h30" de franceinfo. Son interview est à suivre en vidéo ici, en duplex depuis Seattle.





: D'ici fin mars, le gouvernement prévoit que 4 millions de Français soient vaccinés fin mars et 15 millions en juin. "Olivier Véran a dit que fin février on espérait vacciner plus de 2,5 millions de personnes en France. Cet objectif nous le maintenons", déclare ce matin sur France Inter Gabriel Attal, son porte-parole.

: Le Royaume-Uni est devenu, avant-hier, le cinquième pays au monde (et le premier d'Europe) à passer le seuil des 100 000 morts liées au Covid-19. Si l'émergence d'un variant du virus beaucoup plus contagieux aggrave la situation sanitaire, ce n'est pas la seule explication à ce bilan catastrophique. Nous faisons le point dans cet article.









(DAVID CLIFF / NURPHOTO / AFP)



: Pour la sixième fois en dix mois, le Sénat donne son feu vert à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire face à l'épidémie de Covid-19. La chambre haute a dit jusqu'au 3 mai, soit un mois de moins que l'échéance votée par l'Assemblée nationale. Députés et sénateurs vont donc maintenant tenter de se mettre d'accord sur un texte commun.











: Avant de prendre une décision, Jean Castex va justement mener aujourd'hui et demain une série de consultations. Présidents de groupes du Sénat, de l'Assemblée nationale, représentants des associations d'élus et partenaires sociaux vont être entendus par visio-conférences.

: "Il est évidemment possible de réfléchir à allonger les vacances."



Les vacances scolaires de février qui approchent pourraient être plus longues cette année. "Mais notre objectif, ça reste que les enfants puissent continuer à apprendre", prévient le porte-parole du gouvernement.

: "On travaille à des scénarios, qui vont du maintien du cadre actuel, qui est aujourd'hui peu probable, jusqu'à un confinement très serré."





Gabriel Attal confirme ce matin sur France Inter ce qu'il disait déjà hier : un tour de vis est à venir. Par "confinement très serré", il faut comprendre "un confinement qui a des effets suffisamment rapides et efficaces pour freiner davantage la circulation du virus", explique le porte-parole du gouvernement.





: "On est arrivé à un seuil de résistance psychologique de nos commerçants."



L'alerte à l'instant sur franceinfo du président de CCI France, alors que le gouvernement n’exclut pas un confinement "très serré" dans les prochains jours. "Personne ne le supportera. On a des détresses morales extrêmement graves", prévient Pierre Goguet. A lire ici.