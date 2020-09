DIRECT. Covid-19 : suivez l'intervention de l'ancienne porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye devant la commission d'enquête du Sénat

Un gendarme a été condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Valence, hier, pour avoir récupéré les numéros de femmes croisées lors de ses enquêtes, puis les avoir harcelées, rapporte France Bleu Drôme Ardèche. Il a aussi interdiction d'exercer sa profession pendant six mois et devra verser 1 000 euros de dommages et intérêts à deux victimes. (FRANCK DAUMAS / FRANCE-BLEU DRÔME-ARDÈCHE)