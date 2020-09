DIRECT. Covid-19 : regardez l'audition de Jean-François Delfraissy par la commission d'enquête du Sénat

La chaleur favorise l'implantation du moustique-tigre en France, et permet l'importation de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. L'insecte est désormais présent dans 58 départements métropolitains et dans les départements et régions d'outre-mer. En conséquence, il y a de plus en plus de malades victimes de ces moustiques, révèle Santé publique France.





(CHRISTINE PALASZ / MAXPPP)