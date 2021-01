DIRECT. Covid-19 : près de 290 000 cas recensés en 24 heures aux Etats-Unis, un nombre jamais atteint

#ETATS_UNIS Oui, @mx, il va partir... mais il pourrait revenir en 2024. Et c'est exactement ce que voudraient éviter les démocrates en allant dès maintenant au bout de l'impeachment. Le Sénat aurait alors l'occasion d'interdire au président de se représenter pour un second mandat. Ce qu'il peut tout à fait faire à ce jour. Le New York Times (en anglais) en dit plus.