DIRECT. Covid-19: plusieurs centaines de manifestants à Marseille contre les mesures gouvernementales

On en sait un peu plus sur la démission du cardinal italien Giovanni Angelo Becciu, un personnage influent du Vatican. Des révélations du quotidien La Repubblica indiquent que le prélat a favorisé durant sa carrière les activités de deux de ses frères, et dirigé des centaines de milliers d'euros de l'épiscopat italien et du Saint-Siège vers une coopérative gérée par un autre.