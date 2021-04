DIRECT. Covid-19 : plus de 5 700 malades dans les services de soins critiques

Ce qu'il faut savoir

Le nombre de personnes atteintes du Covid-19 en réanimation a continué d'augmenter mercredi 7 avril, dépassant les 5 700, selon les chiffres quotidiens de Santé publique France. Au total, 5 729 personnes malades du Covid-19 ont été recensées dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continus), contre 5 626 mardi et 5 053 il y a une semaine. En 24 heures, 673 patients ont été admis dans ces services.

La pression hospitalière s'intensifie. Le nombre total de malades du Covid-19 à l'hôpital est lui aussi en hausse, avec 30 904 patients hospitalisés en France, soit 265 de plus que mardi, et 3 131 nouvelles hospitalisations enregistrées en 24 heures. En 24 heures, 433 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés dans les établissements hospitaliers.

Un "lien possible" entre le vaccin AstraZeneca et des cas rares de thromboses. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a reconnu mercredi que le vaccin anglo-suédois pouvait provoquer chez certaines personnes des problèmes sanguins très rares. Ces thromboses devraient être répertoriées comme effet secondaire "très rare" du vaccin, tout en estimant que la balance bénéfice/risque restait "positive".

La Belgique, l'Italie et l'Espagne limitent l'utilisation d'AstraZeneca. La Belgique a décidé de réserver l'utilisation du vaccin aux plus de 55 ans, tandis que l'Espagne et l'Italie vont l'administrer aux plus de 60 ans, ont annoncé ces trois pays européens mercredi, à la suite de la confirmation d'un "lien possible" entre le vaccin et des cas très rares de thromboses.