DIRECT. Covid-19 : les titres-restaurants 2020 seront valables jusqu'en septembre 2021, annonce Bruno Le Maire

: Le report des Jeux olympiques de Tokyo, prévus l'été dernier, a coûté très cher aux organisateurs : au moins 267 milliards de yens, soit 2,1 milliards d'euros, de plus qu'estimé précédemment, annonce ce matin le comité organisateur.

: Les titres-restaurants 2020 devaient normalement expirer en février. Par ailleurs, le plafond de paiement journalier restera doublé, à 38 euros au lieu de 19 euros. Ces mesures "vont permettre de redonner 700 millions d'euros de pouvoir d'achat aux restaurateurs", a avancé le locataire de Bercy, au micro de BFMTV, alors que ces établissements vont rester fermés jusqu'au 20 janvier au moins. Suivez notre direct.

: Les titres-restaurants 2020 seront valables jusqu'en septembre 2021, annonce le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

: "Il y a un fonds de solidarité dit universel dont peuvent bénéficier toutes les entreprises qui ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires. C'est l'indemnité qui va jusqu'à 1 500 euros. Ce fonds de solidarité, on va le maintenir jusqu'au 31 décembre", a déclaré le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, ajoutant qu'"il ne sera pas poursuivi après le 31 décembre".

: Le Fonds de solidarité "universel" allant jusqu'à 1 500 euros mensuels pour tous les secteurs s'arrêtera au 31 décembre. Bruno Le Maire l'a annoncé sur RMC/BFMTV.

A 16 heures,Emmanuel Macron accorderaune interview fleuve au média en ligne Brut. Crise économique et sanitaire, discriminations, violences policières, environnement... Il sera interviewé notamment par le journaliste Rémy Buisine, répondra aussi à des questions des internautes. Franceinfo revient sur l'évolution de la communication présidentielle depuis son élection, en 2017.



#SEISME Une secousse de magnitude 3,5 a été ressentie à 6h59 dans toute l'Eurométropole de Strasbourg. Selon le Réseau national de surveillance sismique, ce séisme a été déclenché directement ou indirectement par l'activité humaine. Retrouvez l'article de nos confrères de France 3 Grand Est.



Cette année, l'épidémie va chambouler les retrouvailles et les habitudes à l'occasion des fêtes. Peut-on toutefois organiser un Noël "Covid-compatible" ? Comment ? Franceinfo a posé la question à plusieurs spécialistes en infectiologie et santé publique.





#COVID_19 La Commission européenne a déjà réservé six types de vaccins différents. Quelle est leur efficacité ? Combien de doses faut-il administrer ? Comment se conservent-ils ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces différents vaccins, ainsi que sur les différentes phases des effets cliniques en cours.









: "On est conscient que Noël n'est pas un dîner comme les autres, qu'il y a des familles recomposées, etc. On ne va pas interdire à quelqu'un de venir dîner parce qu'il faut être six au lieu de sept. Les Français ont bien compris qu'il fallait être raisonnable."



Invité de franceinfo, le porte-parole du gouvernement revient sur la recommandation émise par le gouvernement concernant le nombre de personnes autour de la table pour les fêtes de fin d'année. Six adultes : "c'est une recommandation vers laquelle il faut tendre."





: Le monde entier livre une course au vaccin contre le Covid-19. S'il faut en général plus de dix ans pour développer un vaccin, les différents fabricants ont cette fois battu des records de rapidité. Malgré tout, ils doivent respecter des procédures codifiées et standardisées. Dans cet article, franceinfo explique dans le détail à quoi correspondent les différentes phases des essais cliniques. .

: Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford... Pas facile de s'y retrouver parmi les différents vaccins candidats. La Commission européenne, elle, a déjà réservé six types de vaccins différents. Quelle est leur efficacité ? Combien de doses faut-il administrer ? Comment se conservent-ils ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces différents vaccins.



: Le port du masque obligatoire dans les bâtiments de l'administration publique ainsi que dans les transports pendant 100 jours. Voici ce que le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, a prévu pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Le successeur de Donald Trump a fait part de cette annonce lors d'une interview à la chaîne CNN.

: Les fêtes de fin d'année seront un peu particulières dans le monde entier. Dans la nuit, la Corée du Sud a exhorté la population à ne pas organiser de festivités pour Noël et le Nouvel an. Le gouvernement envisage d'imposer des mesures sanitaires plus strictes alors que le nombre de nouveaux cas de contamination au coronavirus a atteint un plus haut quotidien en neuf mois.

: Quant aux Etats-Unis, le pays a enregistré hier plus de 211 000 nouveaux cas de contamination et 2 858 décès supplémentaires causés par l'épidémie. Jamais le pays n'avait enregistré un tel bilan sur une seule journée, selon un décompte de Reuters basé sur des données officielles.

: Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en Allemagne a grimpé de 23 449 cas de plus que la veille. Selon les données rapportées vendredi par l'Institut Robert Koch (RKI), le pays fait état de 432 décès supplémentaires, ce qui porte le total à 18 034 morts depuis le début de l'épidémie dans le pays.