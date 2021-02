DIRECT. Covid-19 : Olivier Véran se rend en Moselle, département dans une "situation inquiétante" à cause des variants

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Bonjour @GastroParty. Effectivement, les médecins constatent un retour de la gastro-entérite ces derniers jorus. Selon L'Express, cela pourrait effectivement s’expliquer par un certain relâchement des gestes barrière. L'enquête CoviPrev relayée par Santé publique France estime que "l'adoption systématique de toutes les mesures en lien avec la limitation de l'interaction sociale" est en baisse en France.

: Bonjour FI ! Grosse épidémie de gastro en PACA, en crèches et écoles. C’est incroyable avec le port du masque et le lavage des mains et pourtant c’est vrai. Comment l’expliquer ? Uniquement par le relâchement ?

: Il reste des offres gratuites. Le Centre Pompidou vous propose ainsi de découvrir la peinture de Kandinsky grâce à une plateforme virtuelle. Cette dernière permet d'en savoir plus sur la vie et l'oeuvre de l'artiste d'origine russe. Plus d'explications dans notre article.





: Contraints de se montrer imaginatifs avec la pandémie, un nombre croissant de musées offrent des visites virtuelles payantes. Promenades interactives, jeux vidéos, podcasts... il s'agit d'un nouvelle source de revenus à l'ampleur encore incertaine. Cette offre était initialement gratuite, mais certaines institutions osent désormais le payant.

: Bonjour . Les autorités s'inquiètent de la situation en Moselle, où les variants sont très présents. Il n’y a "pas d'explication claire" à cette présence accrue, selon François Braun, chef du pôle Urgences et du Samu du CHR Metz-Thionville, mais "uniquement des pistes, la proximité avec le Luxembourg et l'Allemagne peut en être une".

: Cote Covid en Moselle n y a t il pas une piste à creuser par rapport aux travailleurs qui migrent tous les jours au Luxembourg ?

: Commençons par un point sur l'actualité :



L'Indre, les deux-Sèvres, la Vendée et la Vienne passent en vigilance rouge au risque de neige-verglas, annonce Météo-France. 35 départements sont toujorus en alerte orange, notamment pour "neige-verglas" et "grand froid". Retrouvez-les dans cet article.



•Le variant identifié au Royaume-Uni du Covid-19 est désormais responsable de 20 à 25% des infections en France et les variants dits sud-africain et brésilien de l'ordre de 4 à 5%, annonce le ministre de la Santé. Olivier Véran a fait part de son inquiétude concernant la situation en Moselle, où ces variants plus contagieux ont été identifiés.







• Le prof de philo de Trappes Didier Lemaire se dit victime de menaces. Exagération ou réalité ? Voici notre enquête.



Après l'annonce d'un confinement à Melbourne, l'Open d'Australie va se poursuivre à huis clos et avec une bulle sanitaire pour les joueurs, annoncent les organisateurs.