DIRECT. Covid-19 : Olivier Véran plaide pour un allègement des mesures sanitaires "par territoire"

Ce qu'il faut savoir

Vers un déconfinement territorialisé ? Olivier Véran s'est dit favorable à une approche "territoire par territoire dans la levée des mesures de freinage" de l'épidémie de Covid-19. "Lorsqu'on envisage de lever un certain nombre de contraintes, il faut regarder la situation épidémique dans chaque territoire, la situation hospitalière et, de façon générale, le niveau de saturation des hôpitaux en France", a expliqué le ministre de la Santé dans une interview au Télégramme, mise en ligne lundi 19 avril. Olivier Véran évoque par ailleurs "une décroissance de l'épidémie" observée depuis cinq jours, même si cette décrue reste "fragile". Suivez notre direct.

Le régulateur européen se prononce sur le vaccin Janssen. L'Agence européenne des médicaments (EMA) rend son avis mardi après-midi sur la "sûreté" du vaccin du laboratoire Johnson & Johnson, après l'apparition de cas graves de caillots sanguins chez plusieurs personnes récemment vaccinées avec ce produit aux Etats-Unis. Cette décision est d'autant plus importante que plusieurs pays européens, dont la France, comptent sur ce vaccin pour accélérer leur campagne d'immunisation.

Plus de 5 900 malades en soins critiques. Lundi, on comptait 5 970 personnes dans les services de soins critiques français, qui rassemblent la réanimation, les soins intensifs et la surveillance continue. Au total, 31 214 patients sont hospitalisés.

La Colombie déplore un bilan record de morts en 24 heures. La Colombie a fait état lundi de 420 décès dus au Covid-19, le bilan quotidien le plus élevé depuis le début de l'épidémie dans ce pays d'Amérique du Sud, a annoncé le ministère de la Santé colombien. La Colombie est le troisième pays le plus touché d'Amérique latine par la pandémie, en nombre de cas et de décès, derrière le Brésil et le Mexique.