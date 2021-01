DIRECT. Covid-19 : les professionnels de la montagne fixés sur leur sort ce mercredi

Ce qu'il faut savoir

Un conseil de défense à l'Elysée attendu, mais dont l'issue ne laisse que peu d'espoirs. Mercredi 20 janvier, les stations de ski attendent d'être fixées sur leur sort quant à la réouverture des remontées mécaniques, déjà fermées pendant les vacances de Noël en raison de l'épidémie de Covid-19. "Si on loupe les vacances de février (étalées du 6 février au 1er mars), c'est une saison noire" qui s'annonce, prévient Jean-Luc Boch, président de l'Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM). "On aura de la casse". Suivez notre direct.

La France reste sur un plateau élevé de contaminations et d'entrées à l'hôpital. Le nombre de contaminations quotidiennes au Covid-19, que le gouvernement espérait voir chuter à 5 000 au début du mois de décembre, est remonté à environ 18 000 ces derniers jours. De plus, la menace de la propagation du variant "VOC 202012/01", qui a submergé le système de santé britannique, se concrétise. D'après des projections de l'Inserm, ce variant pourrait devenir "dominant en France entre fin février et mi-mars".

Le variant britannique recensé dans 60 pays et territoires dans le monde, selon l'OMS. Ce sont 10 pays de plus qu'au 12 janvier qui sont concernés, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé mercredi. Le variant britannique signalé mi-décembre à l'OMS est jugé 50 à 70% plus contagieux que le nouveau coronavirus originel. Quant au variant sud-africain, qui, comme le britannique, est beaucoup plus contagieux que ne l'était le virus SARS-CoV-2 originellement, se diffuse lui plus lentement et est présent dans 23 pays et territoires, soit 3 de plus qu'au 12 janvier.