DIRECT. Pass vaccinal : "le texte pourrait être applicable à la fin de la semaine" prochaine, selon la présidente de la commission des Lois à l’Assemblée

: Depuis la mise en place du pass sanitaire, les intimidations voire les actions violentes visant des élus se sont multipliées. Une frange radicale des opposants au pass n'hésite plus à passer à l'action. On vous raconte comment ces violences se sont aggravées ces dernières semaines.









: Bonjour @Nana. Le 15 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, est la date limite fixée par le gouvernement pour les premières désactivations du pass sanitaire faute de dose de rappel. Par ailleurs, la date du 15 février que vous évoquez a bien été confirmée par le gouvernement. "À partir du 15 février 2022, le délai de validité du certificat de vaccination sans injection de rappel passera à 4 mois au lieu de 7 mois", préviennent les autorités.

: Bonjour. Est-ce que la date du 15 février est toujours d'actualité vis-à-vis du passe sanitaire / vaccinal ? Désactivation avec une règle de 4 mois et pas 7 ? On me dit que non ce sera toujours 7 ? Je n'y comprends plus rien... D'avance merci pour votre aide !

: Invitée de franceinfo, Yaël Braun-Pivet, présidente de la Commission des Lois à l’Assemblée nationale, estime que le pass vaccinal devrait être "applicable à la fin de la semaine prochaine".

: Entamé le 29 décembre en commission, le marathon de ce douzième texte d'urgence sanitaire depuis mars 2020 doit s'achever dimanche après-midi, avec un ultime vote de l'Assemblée nationale, au bout d'un parcours chaotique marqué par des couacs, des polémiques et des rebondissements.

: Les députés ont adopté cette nuit, sans surprise, le projet de loi controversé transformant le pass sanitaire en pass vaccinal en deuxième lecture. L'examen du texte s'est achevé aux alentours de 4 heures du matin avec une adoption par 185 voix pour, 69 contre et 8 abstentions, dans une ambiance électrique. Les débats vont se poursuivre dans quelques heures au Sénat.

Le projet de loi controversé transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a été voté à l'Assemblée en deuxième lecture, au bout d'une nuit de débats. Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois, évoque sur franceinfo une probable adoption définitive du texte demain et un pass vacccinal "applicable à la fin de la semaine prochaine".



#COVID_19 Un peu plus de 24 500 patients atteints du Covid-19 sont actuellement hospitalisés en France, dont un peu moins de 3 900 en soins critiques, un chiffre en légère baisse pour le deuxième jour consécutif.



Le numéro un mondial de tennis, Novak Djokovic, a été renvoyé en rétention administrative à Melbourne après l'annulation de son visa pour la deuxième fois par le gouvernement australien. Ce dernier soutient que le joueur non-vacciné contre le Covid-19 constitue un danger public. Des audiences en référé sont prévues dans le week-end devant une Cour fédérale pour décider de l'éventuelle expulsion du joueur.





Le réalisateur Jean-Jacques Beineix est mort à l'âge de 75 ans, après une carrière courte qui a marqué les années 1980 et un film culte 37,2° le matin qui a révélé Béatrice Dalle.