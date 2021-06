DIRECT. Covid-19 : les mesures de restriction allégées en Guadeloupe malgré la présence de nouveaux variants

Ce qu'il faut savoir

Les mesures liées à la pandémie de Covid-19 en Guadeloupe sont allégées à partir de samedi 19 juin, a indiqué la préfecture dans un communiqué, vendredi. Les restaurants peuvent désormais rouvrir leur salle intérieure et les bars peuvent accueillir des clients en terrasse en demi-jauge. Les salles d'exposition et de sport rouvrent elles aussi et les rassemblements autorisés dans l'espace public passent de six à 10 personnes. Par ailleurs, le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire. Suivez notre direct.

"La situation épidémique reste plutôt favorable, cependant [...] la diminution est là mais elle reste très lente", avait assuré Valérie Denux, directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS). "L'inquiétude de la semaine, ce sont les variants", avait-elle déclaré. Outre la présence déjà détectée des variants identifiés en Afrique du Sud et au Brésil, celle de "deux nouveaux variants", le variant Delta et "le variant Iota ou variant dit 'californien'" a été recensée.

Appel à la prudence pour l'Euro. "Nous ne pouvons pas faire comme si l'épidémie de coronavirus était passée", a souligné vendredi Angela Merkel, qui recevait Emmanuel Macron à Berlin. Emmanuel Macron a lui promis une "situation de grande vigilance" face au développement du variant Delta au Royaume-Uni.

La pression hospitalière continue de baisser. Les hôpitaux comptaient vendredi moins de 11 000 malades du Covid-19, tandis que les contaminations continuent de baisser, selon les chiffres de Santé publique France. Seulement 171 nouvelles personnes avaient été hospitalisées durant les 24 heures précédentes.

Les directeurs d'Ehpad s'interrogent. Olivier Véran menace de rendre la vaccination du personnel des Ehpad obligatoire "d'ici à la fin de l'été" car moins de 60% des personnes qui travaillent dans ces établissements sont vaccinées. Les directeurs d'établissements sont partagés sur cette hypothétique mesure.