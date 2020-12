DIRECT. Covid-19 : les Etats-Unis passent la barre des 18 millions de cas recensés

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Olivier Véran assistera ce matin à un exercice organisé pour tester la chaîne d'acheminement des vaccins contre le Covid-19, sur une plateforme logistique située à Chanteloup-en-Brie (Seine-et-Marne), a indiqué le ministère de la Santé.

: Beaucoup de Français sont méfiants au sujet des vaccins contre le Covid-19 et de la vaccination en général. Une méfiance notamment nourrie par le souvenir de couacs lors de précédentes campagnes, mais aussi par des idées fausses sur les dangers des vaccins. Notre journaliste Louis Boy revient sur les effets secondaires graves qui ont été attribués, souvent à tort, aux vaccins distribués en France, et sur l'attitude des autorités sanitaires.

: Alors que les chiffres de l'épidémie dans le Grand Est sont de plus en plus préoccupants, le maire Les Républicains de Reims (Marne), Arnaud Robinet, propose de "reconfiner soit de façon territoriale", soit au "niveau national, pour permettre un retour à la vie presque normale à la rentrée". Invité sur franceinfo, il plaide pour un reconfinement à partir "du 25 ou du 26 décembre et jusqu'à la rentrée".

: "Le site qui possède environ sept heures de stock pourra produire jusque la fin de l'équipe du matin soit 13h30. Les équipes de mardi après-midi et de nuit seront donc annulées ainsi que les trois équipes prévues le mercredi 23 décembre", a précisé la direction de la communication de l'usine Toyota d'Onnaing. Le site devait initialement fermer jeudi matin, pour les fêtes de Noël. La production pourrait redémarrer lundi prochain "si la situation évolue", selon la direction.

: L'interruption des liaisons en provenance du Royaume-Uni perturbe l'activité économique. Toyota va suspendre temporairement l'activité de son usine d'Onnaing (Nord), près de Valenciennes, et de deux sites anglais, "au vu des pénuries de pièces attendues, dues aux retards de transport et à la nature incertaine de la durée de fermeture des frontières pour les activités logistiques", a indiqué la direction de communication de l'usine d'Onnaing à l'AFP. "Dans ce contexte", le site français "ne sera plus approvisionné à partir du mardi 22 décembre à 6 heures".





: Les Etats-Unis sont toujours durement touchés par la crise sanitaire. Plus de 18 millions de cas ont été recensés depuis le début de l'épidémie, et plus de 319 000 personnes sont décédées de la maladie, selon l'université Johns Hopkins dont le comptage fait référence.

: Le Congrès américain a approuvé hier soir un plan de soutien de 900 milliards de dollars pour aider les familles et les entreprises américaines durement touchées par la pandémie de Covid-19. Il doit maintenant être ratifié par Donald Trump. Ce plan sera l'un des plus importants de l'histoire des Etats-Unis, après l'ensemble budgétaire de 2 300 milliards de dollars voté en mars dernier.

: On démarre par un point sur l'actualité de ce début de journée :



La Commission européenne a donné son feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech, après la validation de l'Agence européenne du médicament. La campagne de vaccination démarrera dimanche en France.



L'Union européenne tente d'harmoniser les mesures mises en place par ses Etats membres pour empêcher la variante du coronavirus détectée au Royaume-Uni de se propager. Hier, Boris Johnson a promis des avancées rapides après un entretien par téléphone avec Emmanuel Macron.



• Le Congrès américain a approuvé un plan de relance de l'économie de 900 milliards de dollars.



Le Conseil de l'Ordre des médecins a porté plainte contre plusieurs praticiens pour leurs propos ou leurs faits pendant la crise du Covid-19. Figurent dans cette liste Didier Raoult ou Christian Perronne.