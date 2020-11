DIRECT. Covid-19 : les Etats-Unis autorisent en urgence le traitement de la société Regeneron, qui avait aidé à guérir Donald Trump

Vous avez déjà remarqué que des chansons différentes utilisaient la même musique ? On ne parle pas ici de plagiat, de reprise ou d’adaptation, mais de morceaux distincts d’un même artiste calqués exactement sur la même mélodie, avec des textes différents. Voici quelques exemples marquants dans cet article avec notamment Chuck Berry.

Ecoutez bien No particular place to go...

... et School days.