DIRECT. Covid-19 : le virus touche de plus en plus de pays, le monde n'est "pas prêt" à y faire face selon l'OMS

Ce qu'il faut savoir

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) lance une nouvelle alerte, face à la propagation du nouveau coronavirus dans plusieurs pays en dehors de la Chine continentale. Le monde n'est "tout simplement pas prêt" à faire face à cette épidémie de pneumonie virale, a prévenu Bruce Aylward, l'expert dirigeant la mission conjointe OMS/Chine, mardi 25 février. "Vous devez être prêt à gérer cela à une plus grande échelle, et cela doit être fait rapidement", a-t-il alerté de retour de Pékin, tout en saluant le travail d'endiguement de la maladie réalisé par Pékin.

Alors que le bilan en Chine est au plus bas depuis trois semaines, le Covid-19 a touché de nouveaux pays mardi, y compris en Europe : plus de 30 Etats sont désormais concernés, et plus de 2 500 contaminations ont été observées en dehors de la Chine.

Le virus gagne du terrain en Italie. Le pays reste le plus touché d'Europe, avec plus de 300 personnes contaminées et dix morts, selon un dernier bilan des autorités mardi. Trois nouvelles régions – la Toscane, la Sicile et la Ligurie – sont touchées.

De premiers cas en Autriche, en Suisse ou encore en Algérie. L'Autriche a annoncé deux premiers cas de coronavirus dans la région du Tyrol, frontalière de l'Italie. La Suisse a également annoncé un premier cas dans une région proche de l'Italie, tandis qu'en Croatie, le premier cas connu dans les Balkans a été recensé : il s'agit d'un jeune homme revenu récemment d'Italie. L'Algérie a également annoncé avoir identifié un premier cas de contamination sur son territoire mardi.

Les Etats-Unis se préparent. L'administration de Donald Trump entend consacrer 2,5 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros) à la lutte contre la maladie. Les autorités sanitaires américaines s'attendent à une propagation de l'épidémie aux Etats-Unis, encourageant les écoles, les entreprises et les gouvernements locaux à envisager des mesures de précaution, comme l'annulation d'événements publics.

La décrue se poursuit en Chine. Si le nombre de contaminations a encore bondi en Corée du Sud, atteignant près d'un millier de cas, la propagation du virus en Chine ralentit. Le pays a enregistré 52 nouveaux décès en 24 heures, soit le chiffre le plus bas depuis près de trois semaines.

Deux nouvelles contaminations en France. Elles ont été annoncées mardi. Il s'agit d'une jeune femme chinoise désormais guérie, et d'un homme français revenu de Lombardie (Italie). "Son état n'inspire pas d'inquiétude", a assuré le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.