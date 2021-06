DIRECT. Covid-19 : le variant Delta représente "environ 20% des nouveaux diagnostics en France", selon Olivier Véran

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

Faut-il s'inquiéter de la progression dans l'Hexagone du variant Delta, qui "représente environ 20% des diagnostics" en France selon Olivier Véran ? Anne Brigaudeau vous expliquait récemment les cinq questions qui se posaient sur cette mutation du virus qui progresse en France.

• Un énorme coup de massue. L'équipe de France a été éliminée en huitième de finale par la Suisse au terme d'un match de folie (3-3, 4-5 aux t.a.b.), après avoir mené 3-1 à dix minutes de la fin. Kylian Mbappé a manqué l'ultime tir au but.



• Le variant Delta "représente environ 20% des diagnostics" en France et "devient progressivement dominant", a expliqué sur franceinfo le ministre de la Santé, Olivier Véran.





La fin est proche. Après deux ans de travaux, le Parlement doit adopter définitivement cet après-midi le projet de loi de bioéthique et sa mesure phare d'ouverture de la PMA à toutes les femmes.





Le brevet des collèges se poursuit aujourd'hui pour plus de 860 000 candidats de série générale et professionnelle. Après le français et les mathématiques hier, place à l'histoire-géographie et aux sciences.





On prend le même et on continue. Emmanuel Macron garde Jean Castex à Matignon après les résultats du scrutin. Dans une interview à Elle, le président de la République déclare ne pas vouloir "changer de Premier ministre".

: "Je demande à la Cnil de me laisser la possibilité d'envoyer aux généralistes la liste de leurs patients qui ont été vaccinés de manière à ce qu'ils puissent mobiliser ceux qui ne l'ont pas été."

: "Si on est tous vaccinés, ça ne voudra pas dire zéro circulation du virus, mais ça voudra dire qu'il y aura zéro impact sanitaire, donc zéro impact social, économique, éducatif."

: Dans l'Ehpad des Landes où une trentaine de cas de Covid-19 ont été détectés, "ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu six soignants contaminés dont cinq n'étaient pas vaccinés".

: "Le taux de vaccination monte encore (chez les soignants), mais pas suffisamment vite (...). Si la vaccination est insuffisante, nous irons vers une vaccination obligatoire (chez les soignants), on se donne jusqu'à septembre."

: "Le variant Delta représente 20% des diagnostics en France, maisil devient progressivement dominant. Il faut qu'on reste très vigilant, qu'on se vaccine (...). Ce variant qui est très contagieux va nous mettre face à de nombreux défis."



Le ministre de la Santé, invité du 8h30 de franceinfo, s'exprime sur le variant Delta, identifié en Inde, et qui progresse en France et dans le monde.



: Eux aussi, ils ont dit oui ! La levée des restrictions sanitaires voit repartir un secteur à l'arrêt depuis plusieurs mois, celui des mariages. Après deux saisons de reports successifs, les mariés de l'an Covid peuvent enfin sceller leur union et c'est tout un secteur qui s'en réjouit, raconte Sud Ouest (article abonnés).

: Tokyo s'inquiète d'une cinquième vague de l'épidémie. A moins d'un mois des Jeux olympiques (23 juillet - 8 août), la capitale japonaise voit le nombre d'infections liées au Covid monter en flèche. Le correspondant du Guardian à Tokyo fait état d'une situation inquiétante (article en anglais).