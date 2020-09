DIRECT. Covid-19 : le préfet du Rhône doit dévoiler cet après-midi de nouvelles mesures sanitaires pour Lyon

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Bonjour @Stéphane, l'assouplissement du dispositif annoncé hier soir et qui entre en vigueur demain ne concerne que les écoles élémentaires et les maternelles, car le protocole y était différent des collèges et lycées. Au collège, où tous les élèves et les adultes sont masqués, sont considérés "cas contact" les élèves ayant eu un contact direct avec un cas confirmé.

: Bonjour, le nouveau protocole sanitaire s’applique t’il au collège ? Merci

: "Les tests antigéniques vont être déployés à partir du mois d'octobre", a indiqué tout à l'heure le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, sur France Inter. Objectif : désengorger les laboratoires. Ces tests, réservés aux personnes qui n'ont pas de symptômes et qui ne sont pas cas contacts, sont réalisés à partir de prélèvements dans les narines mais leur résultat est connu en une quinzaine de minutes, contrairement aux tests PCR.

: Le Taj Mahal, monument emblématique de l'Inde, a rouvert ce matin après six mois de fermeture liée au coronavirus, et ce malgré la flambée des cas dans le pays. Seuls 5 000 visiteurs seront admis chaque jour, soit un quart de la fréquentation habituelle. Les billets d'entrée devront être réservés en ligne et les visiteurs seront admis sur deux créneaux horaires. (SAJJAD HUSSAIN / AFP)

: Bonjour . L'Assurance-maladie doit encore se prononcer sur les conditions auxquelles ces tests doivent être remboursés ou non. Le gouvernement ne les a par ailleurs pas encore autorisés et n'a pas indiqué si toutes les recommandations de la HAS seraient suivies. Leur disponibilité ne sera donc pas immédiate. Mardi, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a indiqué au Sénat qu'ils seraient "mis en place très probablement fin septembre ou début octobre". Plus d'information sur ces tests dans cet article.

: Bonjour FI et merci pour votre travail !Maintenant que l ´HAS a donné son feu vert pour les tests salivaires, savez vous quand y aurons-nous accès?

Il est 9 heures, faisons un nouveau point sur l'actualité :



Les règles concernant les cas contacts à un élève porteur du Covid-19 seront assouplies dans les écoles maternelles et élémentaires à partir de demain. Lorsqu'un enfant sera testé positif, "les autres élèves ne sont plus considérés comme cas contacts", tout comme son enseignant.





Six élections législatives partielles ont connu leur premier tour hier. Les résultats montrent une abstention massive de quelque quatre électeurs sur cinq, et une déroute pour LREM.





Les ministres de l'Industrie et du Travail, Agnès Pannier-Runacher et Elisabeth Borne, sont attendues à Béthune (Pas-de-Calais) pour des réunions avec les élus régionaux, les syndicats et la direction Europe de Bridgestone. Objectif : éviter la fermeture du site du géant japonais du pneumatique, qui emploie 863 personnes.





Dix personnes sont mortes et une vingtaine d'autres pourraient être coincées sous les décombres d'un immeuble résidentiel de trois étages qui s'est effondré ce matin, à Bhiwandi, ville voisine de la capitale financière du pays, Bombay.



: Afin de faciliter l'accès aux tests, l'ARS d'Ile-de-France ouvrira d'ici deux semaines 20 centres de dépistage du Covid-19. Ils seront ouverts jusqu'à la fin de l'hiver, 6 jours sur 7, dans un premier temps pour les personnes prioritaires. Ils permettront de réaliser entre 500 et 1 500 tests par jour.

: Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, est invité de RTL. Il défend ce nouveau protocole, alors que "près de 2 000 classes sont fermées actuellement". L'enseignement est primordial pour les enfants, et les parents doivent pouvoir continuer à travailler, justifie le ministre.

: Bonjour @Pimouss29. Non, le communiqué de l'Education nationale précise bien que l'assouplissement de la procédure en cas de cas contact ne concerne que les écoles élémentaires et maternelles. Depuis la semaine dernière, les professionnels des crèches doivent néanmoins porter le masque, y compris avec les enfants.

: Bonjour Franceinfo, une question : ce nouveau protocole s’applique t’il également aux crèches ? Merci beaucoup 🙂

: "Ce que tout le monde redoute est en train d’arriver."



L'hôpital lyonnais de la Croix-Rousse est de nouveau en première ligne contre le Covid-19. De nouvelles mesures de restriction vont être annoncées aujourd'hui pour la troisième ville de France, où le taux d’incidence est quatre fois supérieur à la "cote d'alerte".